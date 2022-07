Biedronka rusza z ofertą produktów azjatyckich

Do przygotowania sushi idealnie nada się ryż Asia Flavours, 500g w cenie 4.99 zł, japońskie nori Asia Flavours za 4.99 zł, sashimi z sosami Asia Flavours w cenie 11.99 zł za opakowanie oraz młody imbir różowy lub biały marki House of Asia za 5.99 zł za słoik. Osoby ceniące praktyczne rozwiązania znajdą się zestaw do własnoręcznego przyrządzenia sushi za 19.99 zł.

Zabiegani docenią azjatyckie dania gotowe, nie wymagające dużych przygotowań takie np. jak Tikka Masala Asia Flavours 400g za 9.99 zł lub sajgonki z tofu lub kurczakiem Asia Cook za 6.49 zł za opakowanie 278g. W ofercie również azjatyckie boksy inspirowane kuchnia koreańską i wietnamską z kimchi lub kurczakiem lub w stylu pho marki Asia Flavours za 3.67 zł.

Osoby, lubiące mieć pełną spiżarnię mogą ją uzupełnić produktami w puszkach i słoikach takimi jak mleczko kokosowe do czerwonego, zielonego lub żółtego curry Asia Flavours w puszce w cenie 6.99 zł. Za 5.99 zł dostępne są grzyby shiitake w puszce House of Asia 284g, natomiast za 6.99 zł otrzymamy grzyby słomkowe House of Asia o gramaturze 425g.

Kuchnie Dalekiego Wschodu słyną z wykorzystania różnego rodzaju makaronów, dlatego w ofercie Biedronki znalazł się szeroki wybór. Za 3.99 zł dostępny jest makaron ryżowy z kurkumą lub o smaku cytrynowym 200g Asia Flavours, natomiast w cenie 4.99 zł klienci mogą wybrać makaron ryżowy z czarnym sezamem lub z makaron z brązowego ryżu 200g Asia Flavours. Makaron Chow Mein marki Asia Style 250g otrzymamy za 5.99 zł, natomiast makaron soba lub ramen tego samego producenta otrzymamy za 4.99 zł za opakowanie. Za jedyne 3.99 zł za opakowanie 200g do wyboru jest makaron udon lub pad thai Asia Style.