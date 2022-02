Biedronka ulepsza pieluszki Dada

Kluczową rolę przy produkcji nowych pieluszek Dada odgrywają materiały naturalnego pochodzenia m.in. organiczna bawełna i bielona bez użycia chloru celuloza. Dzięki najnowocześniejszym technologiom zapewniają niezawodną ochronę i są idealne dla delikatnej skóry dziecka już od pierwszych dni życia.

Hipoalergiczne powłoczki w produktach Dada Pure Care zostały stworzone w 100% z materiałów pochodzenia roślinnego.

- Ekologiczne myślenie jest coraz powszechniejsze. Troska o naszą planetę i los przyszłych pokoleń jest absolutną koniecznością w świadomym i odpowiedzialnym społeczeństwie. Sieć Biedronka aktywnie uczestniczy w procesie pozytywnych zmian dla środowiska. Nieustannie dążymy do tego, aby nasze działania wpisywały się w Europejski Zielony Ład – serię inicjatyw politycznych Komisji Europejskiej, których nadrzędnym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w Europie do 2050 roku. Wprowadzenie do asortymentu sieci Biedronka Dada Pure Care to kolejny krok, który czynimy w trosce o środowisko naturalne - mówi Estera Rink-Cygnarowicz, dyrektor kategorii odpowiedzialna za markę Dada z sieci Biedronka.

W nowych pieluszkach Dada zastosowano technologie SeconDry i Quick Liquid attraction, które pozwalają na natychmiastowe i równomierne wchłanianie wilgoci, zaś technologia LongLasting Wetlock gwarantuje długotrwałą chłonność, a tym samym utrzymanie skóry dziecka w suchości i ochronę przed podrażnieniami. Identyfikator wilgotności dodatkowo podpowie, kiedy należy zmienić pieluszkę.