Biedronka wprowadza markę własną dla pokolenia Z

Biedronka wykorzystała wizerunki znanych i rozpoznawalnych przez pokolenie Z, czyli 20-latków i nastolatków, twórców internetowych, wychodząc tym samym do młodszych konsumentów, dla których kreatywność i innowacyjność są niezwykle ważne. Dlatego materiały przygotowane przez twórców, którzy zgodnie z hasłem kampanii pokazują „kawałek swojego życia”, są pełne pasji i kolorytu, tak jak nowe przekąski od BAITZ.

Influencerzy promują markę Biedronki

Wśród zaproszonych do kampanii 11 influencerów znaleźli się m.in. znana tiktokerka kameleMONA, która dzieli się ze obserwatorami pasją do szycia i konstruowania, malarz i fotograf Robert Mainka, iluzjonista Maciej Piskorz znany szerszej jako poka_sztuczke, szachista i przedsiębiorca Michał Kanarkiewicz, artystka ivoadventures czy kucharz i miłośnik kuchennych eksperymentów tworzący na TikToku pod nazwą themararek. Kampania z obecnością influencerów odbywa się głównie na profilach twórców na TikToku. Każdy z nich nawiązuje w swoich materiałach do innych pasji.

Nasza nowa marka BAITZ jest skierowana do ludzi młodych, dynamicznych i nieszablonowych, którzy między jedną a drugą aktywnością, lubią coś szybko przekąsić. Energia i nowoczesność i nonszalancja – to cechy, na których opiera się nowa marka własna Biedronki – BAITZ - mówi Marta Kostek, menedżerka ds. rozwoju marki w sieci Biedronka.

BAITZ - nowa marka własna Biedronki, fot. mat. pras.



Nowoczesny design nawiązuje do estetyki mediów społecznościowych – odważne kolory, dynamicznie przechodzące w kolejne, rozmazane fotografie nawiązujące do najpopularniejszych, wykorzystywanych filtrów do obróbki zdjęć. Bawimy się też logotypem – na każdym produkcie jest on unikalny i odmienny, tym samym podkreślając swobodę młodych ludzi i świadome łamanie konwencji w celu tworzenia własnego, niepowtarzalnego stylu. Sama nazwa BAITZ to też puszczenie oka do naszych klientów, ponieważ może być ona interpretowana na wiele sposobów - dodaje Patryk Hubala, starszy specjalista ds. marki w sieci Biedronka.

BAITZ - co to za marka

Nowa marka własna sieci Biedronka to również dostosowane do stylu życia młodego pokolenia nowoczesne opakowania produktów, które mają być przede wszystkim wygodne w użyciu. Produkty BAITZ znajdują się m.in. w torebkach typu Open - Close, które pozwalają na wielokrotne korzystanie z przekąsek, bez ryzyka rozsypania się ich w torbie lub są pakowane osobno, umożliwiając zabranie ze sobą tylko kilku sztuk z całej paczki lub podzielenia się nimi z przyjaciółmi.

W asortymencie marki BAITZ znajdą się czekoladowe przekąski w różnych wariantach, które warto mieć przy sobie, aby zaspokoić niespodziewany głód. Dostępne są czekosandwiche – chrupiące herbatniki przełożone kremowym nadzieniem z mlecznej czekolady (5,99 zł/szt.), crispy ciasteczka z nadzieniem z orzechów laskowych (7,99 zł/szt.), cocoa rogal – rogalik z nadzieniem kakaowym (1,99 zł/szt.), wanilia cookiez – delikatne ciastka z kremem waniliowym i w powłoce z mlecznej czekolady (12,94 zł/szt.).

Najnowsza oferta Biedronki jest dostępna w sprzedaży we wszystkich sklepach sieci Biedronka w Polsce, a kampania promująca markę BAITZ potrwa do 06.08.2023 r.