Biedronka z promocją jaj na Wielkanoc: 2+1 gratis

Biedronka zaprasza klientów na przedświąteczne zakupy w wydłużonych godzinach funkcjonowania swoich sklepów.

Nieodłącznym elementem Niedzieli Palmowej są palmy wielkanocne – klienci sieci Biedronka mogą je nabyć w cenie 4,99 zł za sztukę. Wielkanoc to również kolorowe pisanki. Aby atrakcyjnie się prezentowały w wielkanocnych koszyczkach, dostępnych w sklepach Biedronka już od 14,99 zł, warto zdecydować się na barwniki, owijki lub naklejki do dekoracji jajek (3,49 zł za opakowanie). W dniach 8 – 10 kwietnia we wszystkich sklepach sieci Biedronka obowiązywać będzie promocja na artykuły przemysłowe, tekstylia i zabawki, w tym wielkanocne ozdoby. Przy zakupie na jednym paragonie dwóch produktów z tych kategorii z kartą Moja Biedronka, klient otrzyma rabat w wysokości 50% na najtańszy z nich.

W weekend poprzedzający Święta Wielkanocne na klientów sieci Biedronka czeka m.in. promocja na wszystkie jaja z chowu ściółkowego marki Moja Kurka. Od 9 do 10 kwietnia przy zakupie trzech opakowań jaj, z kartą Moja Biedronka, klient otrzyma rabat w wysokości najtańszego z nich w promocji 2+1.

- Biedronka zawsze jest blisko polskich rodzin, szczególnie podczas przygotowań do wyjątkowych Świąt Wielkanocnych. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze przedświąteczne akcje zawsze były różnorodne. Zależy nam na tym, żeby każdy znalazł w naszych sklepach jak najwięcej produktów ze swojej zakupowej listy. W tym roku tradycyjnie zadbaliśmy o to, aby nasi klienci mogli nabyć świąteczne specjały najwyższej jakości z zachowaniem troski o domowy budżet - mówi Wojciech Kozar, dyrektor handlowy w sieci Biedronka.