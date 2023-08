Biedronka z rabatami na koniec wakacji. Promocje sięgają 90 proc.

Wprawdzie inflacja powoli odpuszcza, ale zobowiązanie Biedronki do oferowania klientom ich ulubionych produktów w codziennie niskich cenach wciąż obowiązuje. A ponieważ produktów tych jest sporo – Biedronka to sklep pierwszego wyboru milionów Polaków – wiele z nich sieć objęła właśnie wyjątkowo wysokimi promocjami.

Oto najatrakcyjniejsze promocje w Biedronce na koniec wakacji:

mięso mielone Kraina Mięs za 6,99 zł (drugi produkt tańszy o 72 proc., przy zakupie dwóch)

papryka czerwona za 3,49 zł (tańsza o 65 proc. tylko z aplikacją Biedronka)

kawa Cafe D’Or (drugie opakowanie tańsze o 50 proc. z karta Moja Biedronka lub aplikacją)

lody familijne Marletto 900 ml (wszystkie rodzaje; drugi produkt za 1 zł)

banany za 2,99 zł za kg (tańsze o 57 proc.; przy zakupach za min. 199 zł za kartą MB lub aplikacją)

kiełbasa śląska Morliny za 0,99 zł za 100 g (tańsza o 60 proc. z kartą MB lub aplikacją)

parówki Krakus z szynki i z piersi kurczaka 200 g za 3,79 zł (drugi produkt tańszy o 90 proc. przy zakupie dwóch)

serek puszysty i śmietankowy Delikate 150-200 g za 2,69 zł (drugi produkt tańszy o 64 proc. przy zakupie dwóch)

czekolada Milka za 8,99 zł (drugi produkt tańszy o 60 proc. przy zakupie dwóch)

szampon do włosów Head&Shoulders 360 ml za 19,49 zł (drugi produkt tańszy o 50 proc. przy zakupie dwóch)

odżywka do włosów Garnier Fructis 200 ml za 7,99 zł (drugi produkt tańszy o 92 proc. przy zakupie dwóch)

płyn do płukania tkanin Cocolino 1,45 l za 12,99 zł (drugi produkt tańszy o 70 proc. przy zakupie dwóch)

płyn do wc Domestos 1 l za 9,99 zł (drugi produkt tańszy o 66 proc. przy zakupie dwóch).

To jednak tylko część ofert. W specjalnych cenach klienci znajdą teraz w Biedronce również takie produkty jak: ryby, wędliny, pieczywo, nabiał, mrożonki, makarony, napoje i asortyment dla dzieci.

- Jesteśmy konsekwentni wobec naszych klientów. Ich interes, w postaci oszczędzania pieniędzy na zakupach w Biedronce jest dla nas zawsze kluczowy. To nas motywuje do szukania możliwości promocyjnych na jak największą liczbę wybieranych przez nich produktów. Do tego nasze koszyki cenowe są zawsze najtańsze na rynku. I to się w Biedronce nie zmieni - mówi Grzegorz Pytko, dyrektor działu zakupów w sieci Biedronka.