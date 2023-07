Bonarka w napoju zamknęła emocje wyprzedażowe. Ogrodnik twarzą O!Rześki

Napój O!Rześki – to bąbelkujący ekstrakt rabatów, orzeźwiający smak okazji, z nutą mięty do niskich cen.

- Emocje zamknięte w produkcie doskonale opisują akcję handlową, którą zaplanowaliśmy. Zakupy kondensują niemal wszystkie uczucia, od wyczekiwania po pożądanie, a czas wyprzedaży doskonale je łączy – komentuje Dominik Piwek, Head of Marketing & PR NEPI Rockcastle Poland.

Konwencją narracji w działaniach na facebookowym profilu Bonarki oraz kontekstowych działaniach PR stały anonse matrymonialne - zbudowane w dobrym stylu z przełomu XIX i XX wieku, podane we współczesnej formie i języku.

„Może nie grzeszę śmiałością do kobiet, jednak znajomością literatury iberoamerykańskiej mógłbym zarumienić niejednego wykładowcę. Skoro o wypiekach mowa, to ciasto z kruszonką jest moją specjalnością. Co powiesz na wspólny brunch? Zmywam! Napisz, co upichcić, a ja się odezwę!”, „Lubię spacery i grać w grę. Mam czas i giga możliwości. Szukam kogoś, by wyjść z RAM i poczuć się Freshcie sobą. Wbijajcie na Fejsa, ziomki” czy „Kocham literaturę iberoamerykańską, zapach mchu o poranku i wyciskanie soków z malin. Szukam wrażliwej duży, która nie da ciała w towarzystwie. Piszcie do mnie. Foty na priv.” – to przykłady ogłoszeń, które pojawiają się w nowej odsłonie kampanii Bonarki.

Punktem wyjścia dla koncepcji ogłoszeń matrymonialnych zapowiadających kampanię stały się ogłoszenia, które cyklicznie publikowano w drugiej połowie XIX wieku w rubrykach lokalnej prasy codziennej.

- W najnowszej kampanii, Dawid Ogrodnik brand hero Bonarki, wciela się w bohaterów o różnych stylach i osobowościach – mówi Katarzyna Kasprzak, marketing manager CH Bonarka.

- O! Rześki to reklama kontekstowa. Gra konwencji i twistów słownych. Prowokująca i parafrazująca język uczuć. Próbująca nadać inny styl narracji w klasycznej reklamie komercyjnej – dodaje Łukasz Mikoda copywriter z Firmy Reklamowej Kuc.

W dalszej produktowej odsłonie kampanii przedmiotem ogłoszeń stają się okazje zakupowe. Sukienki, torebki, buty i inne produkty prezentowane są w stylistyce tego rodzaju ogłoszeń. „Wysoka, elegancka, dobrze skrojona, szuka kogoś w celu wspólnego przymierzenia i stylizowania się po godzinach. Mile widziane gustowne dodatki i subtelne akcesoria. Gabi Taliowana”.

Napój O!Rześki to drugi limitowany produkt Bonarki po Fiu Fiu Musli to mieć! Made in Bonarka.

W najnowszej odsłonie kampanii kreacje stylizowane są na Baywatch – Słoneczny patrol w połączeniu ze stylistyką ogłoszeń matrymonialnych. Nowatorskie kreacje zostaną wykorzystane w kanałach digital wykorzystując m.in. multimedialne formaty, social media (FB, IG, YT, Tik Tok), Google Display, Mobile, Remarketing, w tradycyjnych mediach (radio, OOH, DOOH, tranzyt, kino) oraz na wewnętrznych nośnikach Bonarki w tym na lustrach interaktywnych.

Koncept kreatywny przygotowała Firma Reklamowa KUC, komunikację digital prowadzi agencja Ad Prime, działania w social media Well Done Marketing. Za działania public relations odpowiedzialna jest firma Core Values PR.