Bułeczki Cynamonowe w IKEA. Trzy sztuki za 7 zł

Kannelbullensdag, czyli Dzień Bułeczki Cynamonowej, znalazł swoje stałe miejsce w szwedzkim kalendarzu. Święto zostało ustanowione z okazji czterdziestolecia Hembakningsrådet - Rady Wypieków Domowych. Tego dnia zapach cynamonu unosi się ze wszystkich szwedzkich kawiarni, cukierni, sklepików i z wielu domów.

Kanelbullar jest skarbem w królestwie słodkości. Zwinięte, puszyste ciasto, złociste warstwy, cynamonowe nadzienie i lukier na wierzchu… Skandynawski przysmak stał się podstawą fiki, czyli przerwy na kawę i coś słodkiego, a przeciętny Szwed czy Szwedka zjada ich rocznie nawet 230.

Trzy bułeczki za 7 zł

IKEA to miejsce pełne wnętrzarskich inspiracji, ale również przestrzeń, w której klienci mogą odpocząć i zaznać chwili relaksu podczas zakupów. Oprócz Restauracji i Bistro, do dyspozycji jest także Kawiarnia. Jesienią warto zwolnić tempo i… sięgnąć po aromatyczne cynamonki. Najlepiej trzy: pierwsza – na rozgrzewkę, druga – na dokładkę, a trzecia, żeby prawdziwie się rozsmakować. Trzy bułeczki za 7 zł to trzy razy tyle radości. Bułeczki dostępne są w przystępnej cenie. Oferta dostępna jest w Restauracjach, Kawiarniach i Bistrach dla Klubowiczów IKEA Family. Dodatkowo, z kartą IKEA Family w Restauracjach IKEA kupimy pyszną kawę z dowolną słodką przekąską tylko 4 zł.