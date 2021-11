Butelka whisky Johnnie Walker ma być lżejsza

Wirtualne testy nowych powłok mających na celu zmniejszenie wagi butelek szklanych rozpoczną się w styczniu 2022 r., natomiast testy fizyczne na gotowych produktach zaplanowano na lato tego samego roku,

Mniejsza waga butelek oznacza mniejszą ilość surowców oraz niższe zapotrzebowanie na energię w procesie wytapiania szkła, a także obniżoną emisję gazów cieplarnianych podczas produkcji i transportu.

Jeśli przedsięwzięcie powiedzie się, znaczące obniżenie wagi butelek może zrewolucjonizować przemysł szklarski dążący do zeroemisyjności.

W styczniu 2022 r. firmy Dassault Systèmes, Ardagh Group i EXXERGY rozpoczną pierwsze w branży wirtualne testy na - należącym do Diageo – słynnym modelu butelki whisky Johnnie Walker. Celem przedsięwzięcia będzie opracowanie specjalnej powłoki, która pozwoli zmniejszyć wagę butelki bez ingerencji w jej strukturę i kształt.

Testy te będą wstępem do, opartych na naukowych podstawach, zrównoważonych innowacji mających na celu skrócenie czasu oraz obniżenie kosztów testowania produktów szklanych, a także ograniczenie ilości surowców i zapotrzebowania na energię w procesie wytapiania szkła. Wirtualna kopia bliźniacza jest cyfrową reprezentacją produktu lub procesu, która służy do modelowania, wizualizowania i prognozowania innowacji w czasie rzeczywistym przed rozpoczęciem jakichkolwiek testów fizycznych. Celem testów jest opracowanie nowej powłoki zewnętrznej butelek szklanych, której zadaniem będzie ograniczenie liczby mikropęknięć na powierzchni szkła. Pozwoli to na znaczące obniżenie wagi butelki z zachowaniem jej dotychczasowej wytrzymałości. Lżejsza butelka będzie w pełni nadawać się do ponownego przetworzenia, a jeśli testy wirtualne zakończą się pomyślnie, testy fizyczne na gotowych produktach odbędą się latem 2022 r.

– Dla Diageo zrównoważony rozwój, w tym zwłaszcza zrównoważone opakowania, to absolutny priorytet. Cieszymy się z udziału w tym pionierskim projekcie, który jest zgodny z zasadami zrównoważonych rozwiązań Diageo wspierającymi innowacyjność i współpracę w zakresie tworzenia i dostarczania przyjaznych środowisku produktów i usług. W ramach naszej strategii „Society 2030” zobowiązaliśmy się do osiągnięcia zeroemisyjności operacji najpóźniej do roku 2050. Jeśli testy wirtualne zakończą się sukcesem, będzie to znaczący krok w stronę realizacji tych założeń – mówi Lucy Fishwick, Head of Procurement – Grain to Glass Sustainability, Diageo.