Buty rowerowe ZARA Spiuk podbijają internet. Cena wysoka, ale kolarzom mogą się spodobać

Buty posiadają warstwę zewnętrzną z 90% poliuretanu i 10% poliestru, co sprawia, że są one odporne na wodę i wilgoć, a jednocześnie pozwalają na swobodne oddychanie stopy. Wewnątrz butów znajduje się wyściółka z 100% poliestru, która dodatkowo zwiększa komfort użytkowania.

Buty rowerowe w ofercie ZARA

Podszewka butów wykonana jest z 100% kauczuku, co zapewnia doskonałą przyczepność do pedałów oraz daje pewność podczas jazdy po trudnym terenie. Wkładka butów również wykonana jest z poliestru, co gwarantuje odpowiednią wentylację oraz odprowadzenie wilgoci z powierzchni stopy.

ZARA wypuszczając buty marki Spiuk MTB Athletic udowadnia, że nie tylko ceni sobie modę i styl, ale również praktyczność i jakość wykonania swoich produktów. Jak informuje na swojej stronie internetowej ZARA: Buty sportowe marki Spiuk®, model Amara są przeznaczone do uprawiania kolarstwa MTB, sportów outdoorowych i trekkingu. Zapięcie BOA® Fit System. Idealne do chodzenia i pedałowania w każdym terenie.