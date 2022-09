Bystrzaki rozdają naklejki za warzywa i owoce

Droga do Bystrzaka w tym tygodniu jest łatwiejsza. Od 19 do 24 września bohaterowie akcji Gang Bystrzaków premiują zakup owoców i warzyw. Gdy w koszyku znajdzie się co najmniej jeden taki produkt, klient otrzyma dodatkową naklejkę, przybliżającą do odbioru maskotki lub książki z przygodami przedstawicieli Gangu.