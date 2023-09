Carrefour stawia na lokalność. Rośnie asortyment od małych producentów

Świeże produkty od lokalnych rolników

W 2020 roku Carrefour, jako jedna z pierwszych dużych sieci handlowych, uruchomił w Polsce koncept “Prosto z Pola do 50km”. Jego założeniem było nawiązanie i rozwój bezpośredniej współpracy z lokalnymi rolnikami, prowadzącymi swoje gospodarstwa w najbliższym otoczeniu konkretnego hiper- lub supermarketu (w promieniu do 50 km). Celem programu było pozyskanie dla klientów ultraświeżych produktów lokalnych, z pominięciem magazynu centralnego, w ramach dostaw bezpośrednich i skracania łańcucha logistycznego. W sierpniu 2021 roku koncept ten ewoluował i w ten sposób powstał długofalowy program “Kupujemy Lokalnie”. Carrefour oferuje klientom już ponad 5500 produktów lokalnych, pozyskanych w modelu fairtrade, w ramach krótkich łańcuchów dostaw, które znacząco zmniejszają ślad węglowy wytworzonych produktów.

Sieć współpracuje obecnie z lokalnymi dostawcami we wszystkich 16 województwach w Polsce. Dostarczają oni swoje produkty do 215 sklepów, zlokalizowanych w ponad 100 polskich miastach. To w większości nabiał, pieczywo i wędliny, ale wśród lokalnych przysmaków znajdziemy również gotowe dania garmażeryjne, konserwy, przetwory, a także owoce i warzywa. W samym 2023 roku Carrefour sprzedał już ok. 13 milionów sztuk produktów lokalnych.

- “Kupujemy Lokalnie” to program stworzony w kontrze do pojawiających się na rynku stereotypów, dotyczących relacji dużej sieci z małym, lokalnym dostawcą. Oferujemy jednokartkową umowę, z prostym modelem rozliczeniowym, bezpośrednimi dostawami do najbliższego sklepu oraz z gwarancją odbioru zakontraktowanych ilości. Umowa uwzględnia także sezonowość zbiorów lub procesu produkcji, a sprzedaż produktów można rozpocząć już w ciągu 48 godzin od jej podpisania. Jest to jedna z najbardziej transparentnych na rynku ofert dla małych dostawców — podsumowuje Piotr Lubiewa-Wieleżyński, dyrektor działu rozwoju formatów i konceptów handlowych w Carrefour Polska.

- Obecnie w tym modelu działa już co dziesiąty partner handlowy Carrefour, ale chcemy znacznie poszerzyć naszą ofertę. Dlatego aktywnie zachęcamy lokalnych producentów do kontaktów z nami i organizujemy akcje promocyjne, jak np. trwający obecnie “Tydzień Dostawców Lokalnych”, aby szerzej przedstawiać naszą ofertę klientom i dodatkowo wspierać w ten sposób naszych dostawców - dodaje Lubiewa-Wieleżyński.

Tydzień Dostawców Lokalnych

Tydzień Dostawców Lokalnych w Carrefour trwa do 23 września. W ramach tej akcji, w wybranych super- i hipermarketach, odbywają się specjalnie ekspozycje, prezentacje i degustacje lokalnych produktów. Wszystkie firmy chcące nawiązać współpracę z Carrefour, mogą skontaktować się z dyrektorami lokalnych sklepów, którzy rozpatrzą zgłoszenia i odpowiedzą na zadane pytania.