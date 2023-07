Carrefour uruchamia Mistrzostwa w Oszczędzaniu

W ramach Akcji Antyinflacja Carrefoura przez cały lipiec klienci będą mogli zrobić swojej zakupy w tej sieci nawet ponad 10% taniej. Wystarczy, że wydadzą na nie 100 zł i zarejestrują zakup w aplikacji mobilnej, a także równolegle skorzystają z jednej z akcji towarzyszących, np. akcji Zyskopaki.

Akcja "Mistrzostwa w Oszczędzaniu"

Akcja "Mistrzostwa w Oszczędzaniu", bo o niej mowa, skierowana jest do wszystkich klientów korzystających z aplikacji Mój Carrefour. Robiąc zakupy od poniedziałku do czwartku, można zdobyć e-bony do wykorzystania na kolejne zakupy. Im większe zakupy, tym większy zwrot.

Zakupy za co najmniej 100 zł nagradzane zostaną e-bonem o wartości 10 złotych. Każde następne 100 zł to dodatkowe 10 zł e-bonu. Maksymalna wartość otrzymanego e-bonu wynosi 50 zł przy zakupach za kwotę równą lub przewyższającą 500,00 zł. Realizacja e-bonu w ciągu 14 dni od następnego dnia po jego otrzymaniu. Akcja trwa do końca lipca.

- Mistrzostwa w Oszczędzaniu to nasza innowacyjna odpowiedź na wyzwanie, jakie stawia wzrost cen. Chcemy, aby nasi klienci poczuli się jak prawdziwi mistrzowie oszczędzania, korzystając z naszej aplikacji i otrzymując atrakcyjne zwroty za zakupy, unikając jednocześnie konsekwencji wywołanych wysoką inflacją. Naszym celem jest wspieranie budżetów rodzinnych i zapewnianie satysfakcji z zakupów. Zapraszamy do naszej akcji, stwórzmy wspólnie mistrzowski zespół oszczędnych klientów - mówi Marta Baran, Customer Relationship Management Director w Carrefour Polska.

Zyskopaki

Carrefour jest świadomy, że wzrost cen może skutecznie ograniczać codzienne zakupy nawet w wakacje. Dlatego, aby pomóc swoim klientom zwiększyć poziom lipcowych oszczędności, sieć równolegle wprowadziła akcję “Zyskopaki”.

Teraz kupując w jej ramach produkty w specjalnie stworzonych zestawach, można liczyć na zniżki nawet do 50% ich ceny wyjściowej. Akcja obejmuje produkty pierwszej potrzeby i pozwala zaoszczędzić kolejne kilka procent ceny całego swojego koszyka zakupowego.

5 filarów Akcji Antyinflacja

Akcja Antyinflacja w Carrefour to zdecydowana odpowiedź na wzrost cen. Jej głównymi elementami są przystępne cenowo produkty marek własnych Carrefour, które oferują jakość porównywalną z markowymi produktami, ale są od nich nawet o 30% tańsze. Aplikacja Mój Carrefour, która daje codzienne promocje na wybrane artykuły i 10% rabatu w weekendy.

Dodatkowo, marka Simpl oferuje najtańsze produkty w swojej kategorii. Seniorzy mogą skorzystać z 10% rabatu we wtorki. Zaś w gazetkach promocyjnych Carrefour znajdują się Super Oferty z rabatami nawet do 50% na wybrane produkty. Dzięki temu Carrefour wspiera oszczędzanie w niełatwych ekonomicznie czasach i wciąż pozostaje atrakcyjnym miejscem zakupów dla coraz większej liczby Polaków.