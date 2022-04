Carrefour zniżkami zachęca do kupowania do własnych opakowań

W najbliższy weekend sięgną one -25% od ceny wyjściowej. Akcja wpisuje się w projekt “Droga do Zero Waste”, łączący wszystkie działania sieci na rzecz ograniczenia użycia plastiku oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności.

W weekend 22-24 kwietnia w sklepach Carrefour klienci znajdą wiele atrakcji i ofert zachęcających do bardziej zrównoważonych zakupów. W ramach akcji “Weekend dla Ziemi”, osoby chcące kupować bardziej odpowiedzialnie, będą mogły zakupić wytrzymałe opakowania wielokrotnego użytku marki Carrefour, które nadają się do zakupu na wagę owoców, warzyw, serów, wędlin, mięsa, ryb, produktów garmażeryjnych oraz pieczywa. Opakowania i worki będą dostępne przez cały weekend we wszystkich hiper- i supermarketach sieci z rabatem 25% dla wszystkich osób, które zakupią choć jeden produkt z lady tradycyjnej, stoiska owocowego i warzywnego lub piekarni. Zaś klienci, którzy już wcześniej zaopatrzyli się w opakowania lub worki Carrefour, będą mogli skorzystać z 25% rabatu na wybrane produkty na wagę, takie jak m.in. ser królewski, szynka z indyka, chleb fitness czy ziemniaki marki Jakość z Natury.