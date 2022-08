CCC to kolejna firma, która oferuje rabat za oddanie starego plecaka

Zebrane plecaki po dezynfekcji i drobnych naprawach trafią do potrzebujących rodzin, a te, które nie będą mogły zostać przekazane, zostaną bezpiecznie zutylizowane. Projekt realizowany jest we wszystkich sklepach CCC w Polsce i na wszystkich rynkach zagranicznych, gdzie obecne są sklepy stacjonarne szyldu.

Inicjatywa „moCCC pomagania – akcja plecak do oddania” rozpoczyna się 16 sierpnia i potrwa do 11 września. Zainteresowane osoby będą mogły oddawać używane plecaki dowolnej marki, w stanie, który pozwoli na dalsze ich użytkowanie, we wszystkich sklepach CCC w Polsce i za granicą. Wszystkie plecaki zostaną zdezynfekowane, a w razie konieczności poddane również drobnym naprawom. Gotowe do użytku trafią do osób potrzebujących, a te z nich, które nie będą mogły zostać ponownie użyte - zostaną bezpiecznie zutylizowane. Klienci, którzy włączą się w projekt otrzymają 10% rabat na zakup nowego plecaka w CCC.

Przypomnijmy, od 4 do 17 sierpnia br. w sklepach Auchan, w ramach akcji gospodarki o obiegu zamkniętym, można wymienić stary plecak szkolny na nowy. Klienci, którzy przyniosą używany plecak szkolny lub tornister do Punktu Obsługi Klienta otrzymają bon na zakup nowego ze zniżką 25%. Stare plecaki w dobrym stanie będą wykorzystane ponownie, natomiast nienadające się do użytku zostaną poddane recyklingowi.