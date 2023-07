Cenowe okazje na Allegro. Co można kupić w promocji?

Łowcy okazji mogą wybierać spośród setek produktów w obniżonych cenach w ramach kampanii letniej na Allegro. Na klientów czekają produkty najpopularniejszych marek, takich jak np. Apple, Samsung, Xiaomi, Wittchen. Ponadto, oznaczenie Gwarancja najniższej ceny daje im pewność, że na platformie znajdą najtańsze oferty. Wszystkie dostępne oferty znaleźć można na: https://allegro.pl/kampania/lato.

Oto kilka wybranych gorących ofert:

Laptop MacBook Air M2 13,6 " Apple M 16 GB / 256 GB szary

Smartfon Samsung Galaxy A54 5G 8/256 GB czarny

Smartfon Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 8 GB / 256 GB niebieski

Walizka średnia WITTCHEN ABS 56-3A-312 65 l

Szlifierka kątowa Bosch 900 W 230 V

Basen stelażowy okrągły Bestway 457 x 457 cm

Składany grill elektryczny Tefal GC 3050 czarny 2000 W

Telewizor LED Samsung UE43CU7172 43" 4K UHD czarny

Deski SUP Bestway Hydro Force Oceana 10 305 cm

Przedsprzedaż biletów na trasę Janna w aplikacji Allegro

Klienci Allegro Smart! mogą skorzystać z nielimitowanych darmowych dostawy do automatów paczkowych i punktów odbioru (minimalna kwota zamówienia wynosi 45 zł) czy przesyłek kurierskich do domu (minimalna kwota zamówienia wynosi 65 zł). Oprócz tego, podczas trwającej właśnie kampanii letniej czeka na nich również przedsprzedaż biletów w aplikacji na trasę koncertową Janna. Bilety w przedsprzedaży będą dostępne już 11 lipca od 12:00 do 13 lipca do godziny 11:00 lub do wyczerpania ich puli. Tego dnia bilety będą mogli zakupić jedynie użytkownicy aplikacji Allegro posiadający Allegro Smart!, Smart! Student lub Smart! na Start. Więcej informacji znaleźć można na: https://www.ebilet.pl/muzyka/pop/jann?partner=allegro.