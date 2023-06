Centrum Janki z nową ofertą dla dzieci

Jankowa Polana w CH Janki

Wszyscy klienci centrum mogą skorzystać z uroków nowo otwartej „Jankowej Polany” – multisensorycznej salki zabaw dla dzieci do 10 roku życia. Oferuje ona najmłodszym specjalnie zaprojektowaną, bezpieczną przestrzeń, której motywem przewodnim jest natura. W środku leśnej polany pełnej traw, trzcin i kwiatów, czają się myszy, krety, koty czy borsuki, a dzieci mogą rozwijać swoją wyobraźnię i kreatywność w kilku strefach tematycznych. W jednej z nich najważniejszą rolę odgrywa dźwięk – dzieci mogą poznać głosy ptaków i zwierząt polnych czy porozmawiać przez tuby głosowe. W innych strefach interakcja oparta jest np. na motywie światła, które rozszczepione w kropli rosy tworzy wielobarwne promienie, a także motywie ciemności, gdzie dzieci mogą odgrywać leśne przedstawienia w teatrze cieni. Odwiedzający poznają faunę i florę, uczestniczą w łąkowych naradach na grzybowych siedziskach, mogą wcielać się w mrówki, zajrzeć do kopca kreta, czy też szukać w specjalnych labiryntach dróg korników oraz innych drewnojadów.

Jankowa Polana w CH Janki, fot. mat. pras.

Z kolei 1 czerwca nastąpiło otwarcie dużego, wewnętrznego, edukacyjnego placu zabaw, a w wakacje planowane jest udostępnienie ścianki interaktywnej. Wszystkie strefy koncepcją i formą nawiązywać będą do makroświata „Jankowej Polany” i zostaną udostępnione klientom bezpłatnie.– „Jankowa Polana” to wyjątkowy koncept, jakiego nie ma w żadnym innym centrum handlowym w Polsce. Cała salka zabaw została zaprojektowana tak, aby uczyć i wspierać rozwój najmłodszych, pobudzając jednocześnie ich ciekawość. To jakościowe i mądre centrum zabaw. „Jankowa Polana” została stworzona w nurcie edutainment, czyli edukacji przez rozrywkę. Jestem przekonana, że to miejsce stanie się jednym z najchętniej odwiedzanych przez rodziny z dziećmi w naszym centrum. Wszystkie nowe inwestycje w Centrum Janki pozostają w zgodzie z pozycjonowaniem i charakterem galerii. To nasza odpowiedź na bardzo duże zainteresowanie ofertą wśród osób z dziećmi – mówi Marta Grabska, Asset Manager, Cromwell Property Group.Uzupełnieniem oferty „Jankowej Polany” będą odbywające się w sali obok – „Leśnym Liliputkowie”, bezpłatne warsztaty dla rodziców z dziećmi. W czerwcu dla maluchów zaplanowano zajęcia sensoryczne, warsztaty dogoterapii oraz umuzykalniające „gordonki”. Dla starszych dzieci planowane są warsztaty artystyczne, chemiczne, kulinarne i efektywnego uczenia się, a dla dorosłych – nauka chustowania z profesjonalnym doradcą.