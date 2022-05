Ceny noclegów wakacyjnych to średnio 111 zł od osoby

Wśród 20 miejscowości najczęściej wybieranych jako miejsce wakacyjnego wypoczynku w Polsce tylko dwie nie są położone nad morzem. Na długie weekendy wyjeżdżają głównie pary, na wakacje rodzice z dziećmi. Blisko ⅓ turystów szuka zakwaterowania na wyjazd 7-dniowy, a tylko 4,5 proc. na pełne dwa tygodnie. Widać spadek zainteresowania wakacyjnymi wyjazdami w porównaniu do ubiegłego roku — aż o 21 proc.

Aż ¼ osób zainteresowanych wakacyjnym wyjazdem szuka zakwaterowania dla dwojga dorosłych i dwojga dzieci, a 16 proc. dla dwojga dorosłych z jednym dzieckiem. Również 16 proc. szuka noclegu dla dwojga dorosłych.

Widać wyraźne odwrócenie trendu — wyjazdami na majówkę i długi weekend czerwcowy zainteresowane były przede wszystkim pary dorosłych, zakwaterowania dla dorosłych z dziećmi szukało kilkanaście procent użytkowników. Być może rodzice, w obliczu inflacji, rosnących kosztów życia i wysokich cen, woleli oszczędzić pieniądze na jeden dłuższy, wspólny wyjazd dla całej rodziny. Część turystów w tym niepewnym momencie czeka też zapewne z decyzją o wyjeździe do ostatniej chwili. W dodatku polskie obiekty, zmagające się z wysokimi kosztami np. energii i presją płacową, muszą rywalizować z tanimi ofertami wyjazdów zagranicznych. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego widoczny jest spadek liczby osób szukających noclegów na wakacje, i to aż o 21 proc. - mówi Tomasz Zaniewski, CFO Nocowanie.pl.