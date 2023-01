CH Marywilska 44 ma stacje ładowania PureCity

PureCity łączy w jednym modelu biznesowym dwa rozwiązania dla inteligentnych miast: sieć ładowania aut elektrycznych z nowoczesną siecią ekranów cyfrowej reklamy zewnętrznej. Dynamicznie rozwijająca się spółka we wrześniu zeszłego roku zawiązała dwa partnerstwa technologiczne z doświadczonymi na rynku elektromobilnościowym firmami: Elocity oraz stacjeladowania.com. Obecnie pracuje nad uruchomieniem elektrostacji w innych miastach, przede wszystkim na terenie parków handlowych.

PureCity chce być w parkach handlowych

- Pierwsze elektrostacje PureCity już działają, potwierdzając, że nasz nowatorski model biznesowy w połączeniu z kompetencjami zespołu przynosi mierzalne efekty. Zgodnie z założeniami realizujemy plan dynamicznego rozwoju zielonej sieci elektrostacji, która do końca 2025 r. ma objąć 750 ładowarek w całej Polsce, przede wszystkim w miastach pow. 20 tys. mieszkańców. Prowadzimy obecnie rozmowy z podmiotami w sprawie umów obejmujących łącznie ponad 400 lokalizacji w całej Polsce. Zielona sieć elektrostacji PureCity, która będzie zasilana energią z certyfikatami zielonego pochodzenia, to konkretna odpowiedź na oczekiwania konsumentów oraz marek, które stawiają na zrównoważony rozwój – podkreśla Wojciech Bieńkowski, prezes Pure City.

Elektrostacje PureCity w Warszawie

Dwie pierwsze elektrostacje AC o mocy 2x22 kWh zlokalizowane w Warszawie umożliwiają ładowanie jednocześnie czterech pojazdów elektrycznych. Do korzystania z ładowarek PureCity potrzebna jest aplikacja, którą można już pobrać z www.purecity.pl. Elektrostacje PureCity są wyposażone w złącza typu 2 oraz w 55-calowe ekrany LED, które pełnią funkcję cyfrowych nośników reklamy zewnętrznej. Pozwoli to PureCity zaoferować kierowcom tańsze lub nawet bezpłatne ładowanie pojazdów. Koszt ładowania będą pokrywały w całości lub w części marki i organizacje korzystające z formatów reklamowych na nowoczesnych nośnikach LED.

Pure City planuje do końca czerwca 2023 r. mieć łącznie podpisanych 100 umów na lokalizacje dla elektrostacji i zrealizować 50 instalacji. Do końca roku planuje mieć nie mniej niż 100 ładujących elektrostacji w całej Polsce. To element konsekwentnie realizowanego planu, by do końca 2025 r. zielona sieć nośników cyfrowej reklamy zewnętrznej składała się z ponad 750 elektrostacji w miastach o wielkości pow. 20 tys. mieszkańców w całej Polsce.

Pure City - miejska sieć elektrostacji to zielona sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych będących jednocześnie nośnikami cyfrowej reklamy zewnętrznej (DOOH). Do końca 2025 r. sieć ma obejmować ponad 750 elektrostacji w miastach w całej Polsce.