Chcemy kupić szkolną wyprawkę online. Najczęściej plecaki i elektronikę

75% rodziców kupuje produkty szkolne nawet miesiąc przed 1 września.

Najczęściej kupowanymi produktami do szkoły są artykuły papiernicze, następnie plecak. Również ci, którzy przed początkiem roku chcą kupić komputer czy tablet do szkoły, w większości zrobią to online

Budżet przeznaczony na zakupy szkolne w przeciętnym gospodarstwie domowym mieści się w przedziale między 100 a 500 zł.

Trzy tygodnie przed początkiem roku szkolnego Shopee rozpoczęło kampanię „Powrót do szkoły”, w której produkty kupowane zwyczajowo z myślą o początku roku szkolnego objęte są nawet 80% zniżkami, a wiele z nich ma również gwarantowaną dostawę przed 1 września. Szkolne niezbędniki: artykuły papiernicze, plecaki, lunch boxy czy nawet ubrania i elektronika, dostępne są w specjalnych cenach, które kupujący mogą dodatkowo obniżyć, wykorzystując specjalne vouchery od Shopee.

Rodzice robią zakupy do szkoły nawet miesiąc wcześniej

Przed rozpoczęciem kampanii „Powrót do szkoły” Shopee przeprowadziło w swojej aplikacji ankietę, aby zbadać zwyczaje i preferencje polskich konsumentów związane z kompletowaniem wyprawki szkolnej.

W ankiecie wzięło udział 1200 użytkowników aplikacji – rodziców, którzy robią szkolne zakupy dla swoich dzieci, oraz starszych uczniów i studentów, którzy produkty szkolne kupują już sami. Ponad 80% respondentów w obu tych grupach zamierza robić specjalne zakupy związane z rozpoczęciem roku szkolnego.

Wyniki ankiety wskazują, że rodzice są bardziej zapobiegliwi i wcześniej rozpoczynają przygotowania: - 75% z nich kupuje produkty szkolne nawet miesiąc przed 1 września. Starsi uczniowie i studenci znacznie później zaczynają myśleć o przygotowaniach do nauki: 75% z nich na zakupy wybiera się zaledwie 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Online najchętniej kupujemy plecaki i elektronikę

Najczęściej kupowanymi produktami do szkoły są oczywiście artykuły papiernicze: zeszyty, ołówki, kredki, farby – planuje je kupić 90% rodziców, jak i studentów. Drugim najpopularniejszym szkolnym produktem jest plecak. Wśród osób, które zamierzają go kupić w tym roku, aż 74% rodziców oraz 85% starszych uczniów i studentów zrobi to przez Internet.

Również ci, którzy przed początkiem roku chcą kupić komputer czy tablet do szkoły, w większości zrobią to online (w obu grupach ponad 72%). Podobny odsetek ankietowanych uznaje, że elementy wyposażenia pokoju ucznia, jak biurko, krzesło czy lampę, także najlepiej kupić online. Jedyny wyjątek stanowią kupowane przez rodziców buty do szkoły – 59% z nich chce udać się razem z pociechą do sklepu stacjonarnego i tam dokonać wyboru.

W Internecie jest taniej

W Internecie można znaleźć oferty w lepszych cenach - to główny powód, dla którego kupujący decydują się na poszukiwania szkolnych akcesoriów na platformach zakupowych i w sklepach internetowych. Zwraca na niego uwagę ponad połowa ankietowanych w obu grupach. Rodzice przywiązują też wagę do atrakcyjnych promocji, możliwości wyboru dostawy do domu i oszczędność czasu. Dla studentów z kolei ważny jest większy wybór produktów w jednym miejscu – wskazało na to 46% osób kupujących online.

Budżet przeznaczony na zakupy szkolne w przeciętnym gospodarstwie domowym mieści się w przedziale między 100 a 500 zł. Co istotne, rodzice planują wydać na swoje pociechy więcej, niż młode osoby same na siebie. W grupie rodziców 77% zamierza zapłacić za szkolną wyprawkę ponad 200 zł – wśród nich ⅔ chce się zmieścić w przedziale do 500 zł, a ⅓ uważa, że wydatki przekroczą tę kwotę. 8% rodziców bierze pod uwagę, że na przygotowania do szkoły wyda ponad 1000 zł. Z kolei wśród studentów i najstarszych uczniów 52% nie zamierza przekroczyć progu 200 zł, a 30% planuje zmieścić się w przedziale między 200 a 500 zł.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie i preferencje swoich użytkowników Shopee rozpoczęło kampanię „Powrót do szkoły”, w ramach której rzeczy niezbędne przed startem roku szkolnego można kupić

okazyjnie, polując na dodatkowe, codzienne Okazje Dnia. Od plecaków, przez zeszyty, po tablety - tak ceniona przez kupujących różnorodność produktów w jednym miejscu, w cenach obniżonych nawet

o 80%, możliwa jest dzięki bliskiej współpracy Shopee ze sprzedawcami.

Niesamowite Niedziele z ORLEN Paczką – promocja na przesyłki

W ramach kampanii „Powrót do szkoły”, dzięki partnerstwu strategicznemu z ORLEN Paczka, 14 i 21 sierpnia odbędą się kolejne Niesamowite Niedziele. Kupujący będą mogli wówczas zdobyć dodatkowe kupony, obniżające cenę zamówienia, a także, wybierając dostawę do jednego z ok. 1000 automatów paczkowych ORLEN bądź punktu odbioru ORLEN Paczka, będą mogli cieszyć się bezpłatnym dostarczeniem zakupów.