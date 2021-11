Chipsy Lay's o smaku KFC w Lidlu i Żabce. Sprzedaż wsparta konkursem

Różne ceny, różne gramatury

Limitowana edycja chipsów Lay’s o smaku kurczaka KFC jest już dostępna w sklepach sieci Lidl i Żabka oraz w restauracjach KFC na terenie całego kraju. Opakowania różnią się gramaturą oraz ceną – w sklepach Lidl znajdziemy paczki 230 g w cenie 5,99 zł, w Żabce – 140 g w cenie 4,99 zł, natomiast w restauracjach KFC – 140 g do kupienia osobno w cenie 5,95 zł oraz jako powiększenie dowolnego zestawu w cenie 4,95 zł. W każdej paczce znajdziemy kod promocyjny na „2 Twistery w cenie 1”.

Jak zdobyć dodatkowego Twistera?

Aby skorzystać z promocji znajdującej się w środku opakowania wystarczy udać się do restauracji KFC – w kiosku samoobsługowym wystarczy wpisać jedynie kod z opakowania, natomiast przy realizacji kodu przy kasie należy mieć ze sobą opakowanie, aby podać numer kodu kasjerowi. Oferta KFC x Lay’s jest dostępna tylko w ww. sieciach sprzedaży i tylko do wyczerpania zapasów. Promocję „2 Twistery w cenie 1” można zrealizować wyłącznie w restauracjach KFC na miejscu, nie jest ona dostępna w przy wybraniu opcji dostawy. Co ważne, kody nie sumują się.