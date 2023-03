Ciche Godziny w salonach Empik przez całą niedzielę

2 kwietnia, w niedzielę handlową we wszystkich Empikach będzie można zrobić zakupy w ciszy.

Całodniowe Ciche Godziny to specjalna inicjatywa z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

Z myślą o tych, którym nadmiar i natężenie bodźców utrudniają zakupy, na cały dzień zostanie wyłączona muzyka i komunikaty głosowe.

Ponadto osoby w spektrum autyzmu będą mogły skorzystać z pierwszeństwa obsługi.

Partnerem Cichych Godzin jest Fundacja JiM. Autyzm Help – największa w Polsce organizacja działająca na rzecz pomocy dla osób w spektrum autyzmu.

Całodniowe Ciche Godziny to specjalna inicjatywa z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Jak pokazują dane WHO, w Polsce ASD (autism spectrum disorder) występuje u 1 na 100 mieszkańców, co oznacza blisko 400 tysięcy osób.

Wrażliwość i zrozumienie

Spektrum autyzmu może objawiać się między innymi różnicami czy trudnościami w zakresie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się. Dla osób autystycznych – zarówno dzieci, jak i dorosłych, a także dla ich bliskich – każdy dzień jest wyzwaniem.

Jak tłumaczy Tomasz Michałowicz, prezes Fundacji JiM. Autyzm Help: - Takie czynniki jak hałas czy tłok mogą spowodować ogromny dyskomfort i sprawiają, że zwykłe zakupy w sklepie stają się dla osób w spektrum autyzmu wyjątkowo stresujące. To, co wywołuje w nas zazwyczaj lekką irytację lub w ogóle nie zwracamy na to uwagi, dla osób ze spektrum autyzmu jest trudną do pokonania przeszkodą, a nawet przyczyną fizycznego bólu.

- Poprzez Ciche Godziny w Empikach ograniczamy te bodźce, zmniejszamy bariery i tworzymy dla osób w spektrum autyzmu przyjazną przestrzeń. Wszystko po to, aby mogli przejrzeć ofertę i dokonać zakupu w komfortowych dla siebie warunkach – podkreśla Monika Marianowicz, Menadżerka PR&CSR w Empiku.

Ciche Godziny nie tylko od święta

Empik wprowadził Ciche Godziny na stałe 1,5 roku temu. Obowiązują one bezterminowo w każdy wtorek (11:00-13:00) oraz w każdy czwartek (19:00-21:00). 2 kwietnia to dodatkowy dzień na komfortowe zakupy w ciszy – przez cały dzień.

– Ciche Godziny to wyraz naszego wsparcia dla osób w spektrum autyzmu. Chcemy w ten sposób zwiększyć świadomość społeczną ich potrzeb – dodaje Monika Marianowicz.

Pracownicy Empiku w ramach szkoleń wewnętrznych mają również stały dostęp do materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Fundację JiM – po to, aby jeszcze wzmocnić zrozumienie wewnątrz organizacji, czym jest spektrum autyzmu, a także obalić mity z nim związane.