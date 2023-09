Cleangang od dziś w ALDI

Produkty marki cleangang można znaleźć na standach umieszczonych w sklepowych alejkach w całej sieci ALDI. Klienci będą mogli tam kupić kapsułki, nabłyszczacz, tabletki oraz sól do zmywarki. Oferta potrwa od poniedziałku, 4 września do wyczerpania zapasów.

- Jesteśmy znani głównie jako e-commerce i to sieć jest naszym naturalnym środowiskiem. Dynamiczny wzrost sprzedaży online nie wyklucza jednak wychodzenia z naszą ofertą do klientów, którzy preferują zakupy stacjonarne. Mamy szeroki asortyment, który obejmuje ponad 500 produktów i od pewnego czasu wybrane ich serie trafiają również do sieci handlowych. Daje to nam możliwość poszerzenia budowanego przez nas “gangu” o kolejne grupy klientów, które dotąd nie miały jeszcze okazji wypróbować naszych produktów. Cieszymy się, że wizyta w ALDI może pozwolić im odkryć nowe środki, które zwiększą komfort zmywania. A przy okazji liczymy na to, że zadowolenie z ich działania pomoże odkryć kolejne pozycje z naszej oferty - tłumaczy Marek Bona, współtwórca i CCO marki cleangang.

Współpraca z ALDI jest kolejną mozliwością do kupienia środków marki cleangang w sklepach stacjonarnych. Do tej pory jej produkty trafiły na półki m. in. takich sieci jak: POLOmarket, Dealz, Arhelan, Kontigo, Super-Pharm, Hebe i Konsimo.

Cleangang na polskim rynku działa od jesieni 2022 roku. Ambicją firmy jest stworzenie społeczności, która zmieni postrzeganie sprzątania. W tym celu cleangang stworzył 500 produktów do czyszczenia, prania i zmywania, dzięki którym dbanie o dom staje się łatwiejsze i szybsze, a ich wysoka skuteczność pozwala - w duchu zrównoważonego rozwoju - przedłużyć żywotność ubrań, butów, mebli i urządzeń. Polska jest drugim po Niemczech rynkiem, na którym cleangang rozwija sprzedaż.