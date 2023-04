Co drugie zamówienie online w Empiku jest składane w aplikacji

Empik między offline a online

Z aplikacji Empik korzysta już blisko 5 mln użytkowników. Stanowi ona serce i spoiwo całego ekosystemu marki, wspierając sprzedaż omnikanałową. Przy jej pomocy zapłacimy za stacjonarne zakupy bez podchodzenia do kasy (Premium Pay&Go) – w tym w opcji płatności odroczonej. W aplikacji ekspresowo zarezerwujemy upatrzone produkty, aby odebrać je już po dwóch godzinach w wybranym salonie (Click&Collect). To właśnie tam znajdziemy również wirtualną kartę Empik Premium, która uprawnia do korzystania ze stałych rabatów i z dedykowanych promocji w salonach.

Aplikacja Empik to przede wszystkim dostęp na wyciągnięcie ręki do milionów ofert produktowych.

– Empik stoi dziś na dwóch filarach – sieci ponad 340 salonów stacjonarnych oraz platformie Empik.com, gdzie prowadzimy sprzedaż własną oraz marketplace. Aplikacja pozwala klientom wygodnie i intuicyjnie poruszać się między tymi kanałami. Znajomy poleca książkę? Możemy od razu zarezerwować ją w salonie z poziomu smartfona i odebrać w drodze do domu. Zauważyliśmy, że kończy nam się ulubiona kawa? Zamówienie nowej paczki trwa mniej więcej tyle, co przygotowanie latte, a jeśli korzystamy z Empik Premium, dostawę do domu mamy za darmo. W jednym miejscu znajdziemy wszystkie paragony i kody odbioru, a karta klienta wyświetla się nawet bez dostępu do Internetu. Do tego dodajmy najwyższej klasy design, UX oraz natywny feeling aplikacji, dzięki którym jest ona jedną z najlepiej ocenianych na polskim rynku w kategorii zakupy – tłumaczy Jakub Rak, Head of Mobile w Empiku.

Pierwszy wybór młodych klientów

Według raportu „E-Commerce w Polsce 2022” aż 92% internautów w wieku 15-24 lata robi zakupy online za pośrednictwem smartfonów. Znajduje to odzwierciedlenie w TOPach sprzedażowych aplikacji Empik. W całej jej historii wśród 10-ciu najchętniej kupowanych produktów znajduje się aż 7 książek młodzieżowych. Ten trend jest także widoczny w najczęściej wyszukiwanych hasłach w aplikacji.



– Książki to zdecydowanie kategoria numer jeden w naszej sprzedaży mobilnej (do tej pory ponad 19 mln egz.), a aplikacja w naturalny sposób wpisuje się w trendy na rynku. Czytelnicy poszukują inspiracji i rekomendacji na BookToku czy Bookstagramie, a gdy jakiś tytuł wpadnie im w oko, mogą go zamówić, nie odkładając smartfona – komentuje Jakub Rak. – Co ciekawe, drugą najpopularniejszą kategorią są zabawki (2,6 mln kupionych sztuk), a najczęściej wyszukiwanym hasłem w ogóle – „LEGO”. Użytkownicy aplikacji chętnie zamawiają też artykuły papiernicze, muzykę, kosmetyki czy produkty do domu.

Tydzień aplikacji Empik

Z myślą o użytkownikach aplikacji mobilnej Empik przygotował tygodniowe dedykowane im promocje. Do 30 kwietnia nowi klienci otrzymają 20 zł rabatu przy zakupach powyżej 100 zł, a obecni – 10 zł. Codziennie można polować w aplikacji na specjalne, limitowane oferty – po dwie w każdej kategorii produktowej.