Co kupowali klienci rockowego sklepu Lidla? Sklep działał nieprzerwanie przez 120 godzin

Rockowy sklep Lidl Polska co roku przyjmuje festiwalowiczów z całej Polski. Tym razem zyskał nową lokalizację – w samym centrum festiwalu – dzięki czemu mieszkańcy pola namiotowego mogli w każdej chwili zaopatrzyć się w najpotrzebniejsze produkty. Sklep otwarto we wtorek, 1 sierpnia, o godz. 12:00, a jego drzwi zamknęły się dopiero w niedzielę, 6 sierpnia, o 12:00. Warto podkreślić, że ceny w rockowym sklepie były dokładnie takie jak w każdym innym obiekcie Lidl Polska – atrakcyjne i niskie. Co więcej, z aplikacją zakupową Lidl Plus na uczestników Festiwalu czekały specjalne kupony rabatowe.

Lidl’n’Rock, czyli Rockowa Wyspa Lidla w liczbach:

• sklep odwiedziło 115 tys. klientów,

• sprzedano 51 300 kajzerek,

• najpopularniejszym owocem okazały się banany – kupiono ich ponad 5000 kg

• w projekt na miejscu angażowało się ponad 350 osób,

• sklep działał nieprzerwanie przez 120 godzin,

• Lidl działa na Pol’and’Rock Festivalu od 13 lat,

• najwierniejsze osoby pracowały w rockowym sklepie Lidla już po raz ósmy,

• wymieniono nieskończenie wiele uśmiechów

Obecność marki na Festiwalu jest wyrazem podziękowań dla wszystkich wolontariuszy zaangażowanych w coroczne zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez 14 lat wspólnego grania z Orkiestrą Lidl przekazał na cele Fundacji ponad 43 mln zł.

Festiwalowa załoga rockowego sklepu Lidla

Dla 64 pracowników sklepu był to już kolejny raz na Rockowej Wyspie Lidla, a rekordziści przybyli po raz ósmy. W pracę w sklepie mogli zaangażować się wszyscy zatrudnieni w Lidlu: zarówno pracownicy sklepów, jak i magazynów czy centrali. Na miejscu każdy otrzymał szkolenie w zakresie sprzedaży oraz BHP, a w wolnym czasie mógł korzystać ze wszystkich festiwalowych atrakcji. Ponadto każdy pracownik rockowego sklepu otrzymał premię i zestaw powitalny, a także miał dostęp do wsparcia fizjoterapeuty.