Co taniej w tym tygodniu w Biedronce?

Kolejna promocja na masło w Biedronce

Sieci handlowe prześcigają się w ostatnim czasie promocjami na masło. Nie inaczej jest w tym tygodniu w Biedronce.

Od 25 września w dyskontowej sieci taniej będzie można kupić "Masło Polskie Ekstra" 200 g marki Mlekovita. Przy zakupie trzech kostek za jedno opakowanie zapłacimy o 43 proc. mniej, czyli 3,49 zł. Limit dzienny to trzy opakowania na kartę Moja Biedronka lub aplikację. Oferta obowiązuje do 27 września.

Hitowe promocje Biedronki

Biedronka w tym tygodniu przygotowała również promocję typu 1+1 gratis, która obejmie olej słonecznikowy "Wyborny" 1l i będzie obowiązywać tylko 25 września. Limit dzienny to 4 butelki produktu (maksymalnie 2 gratis) na kartę Moja Biedronka lub aplikację. .

Podobna promocja obowiązuje na wszystkie kasze, ryże, strączki i produkty natural mix marki Plony Natury - w tym przypadku jest to 2+1 gratis, a produkty w tej opcji możemy zakupić od poniedziałku do soboty.

Polędwicę sopocką "Kraina Wędlin" 140 g możemy kupić od 25 do 30 września kupić za 3,99 zł, czyli taniej aż o 84 proc. przy zakupie dwóch opakowań.

Nowe promocje w Biedronce, fot. mat. pras.

Duże promocje na warzywa i owoce w Biedronce

W tym tygodniu Biedronka przygotowała również duże obniżki cen wybranych owoców i warzyw. Co kupimy w promocji? Marchew za 1,49 za kg (50 proc. taniej), cebulę żółtą za 2,39 zł za kg (52 proc. taniej), brokuł za 3,99 zł za opakowanie 500g (33 proc. taniej), winogrona różowe za 4,99 zł za kg (66 proc. taniej z aplikacją), figi za 0,99 zł za sztukę (60 proc. taniej), winogrona jasne bezpestkowe za 7,99 zł za kg (60 proc. taniej), śliwki za

3,99 zł za kg (33 proc. taniej), maliny za 4,99 zł za opakowanie 125 g (37 proc. taniej).





Promocja na owoce w biedronce, fot. mat. pras.

Promocje Biedronki na mięso i ryby

Od 25 do 27 września w sklepach z ladą mięsna można będzie nabyć schab bez kości za 16,95 zł za kg , czyli taniej o 28 proc. Podudzie z indyka kosztuje 8,88 zł za kg (35 proc. taniej),

Łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo "Kraina Mięs" została przeceniona o 29 proc. (11,99 zł za kg), a dzienny limit przy zakupie tego produktu to 6 kg na kartę Moja Biedronka.



Mięso mielone z łopatki wieprzowej i wołowiny "Kraina Mięs" 400 g jest z kolei w promocji, w ramach której drugi taki produkt można kupić taniej o 82 proc.

Promocje na mięso w Biedronce, fot. mat. pras.

Biedronka przygotowała także promocje na ryby i owoce morza. W wybranych sklepach sieci od 25 do 27 września będzie można kupić łososia atlantyckiego w dzwonkach w cenie 6,49 zł za 100 g. Filet z dorsza czarnego został natomiast przeceniony o 15 proc. i kosztuje 3,79 zł za 100 g.

W przypadku niepanierowanych ryb mrożonych drugi tańszy produkt można nabyć o połowę taniej.

Promocje na ryby w Biedronce, fot. mat. pras.

Piwne promocje znów w Biedronce

W największej sieci dyskontów nie zabrakło także promocji na piwo, które obowiązywać będą od 25 do 30 września. Wszystkie piwa Desperados w butelce 400-580 ml można kupić w opcji 4 + 2 gratis (limit dzienny to 24 butelki (max. 8 gratis) na kartę Moja Biedronka. Taniej można będzie nabyć również m.in. piwo Żubr (za 2,24 zł za butelkę 500 mln w akcji 18 + 2 gratis lub za 2,49 zł przy zakupie dwóch sztuk). Biedronka zachęca do oddawania butelek po tym piwie.