Cukrowe szaleństwo. Przyczyną nie "zagraniczny kapitał", a polscy konsumenci

Szef Ministerstwa Aktywów Państwowych wskazał winnych braku cukru w Polsce. - (…) Są to firmy, które wykupiły polskie cukrownie w latach 90. To dwie, duże niemieckie firmy funkcjonujące na polskim rynku, które kontrolują 60 proc. polskiego rynku - stwierdził Jacek Sasin w rozmowie z PAP.

Na pytanie, czy winnymi są faktycznie Niemcy, odpowiada Andrzej Gantner z Polskiej Federacji Producentów Żywności.

– Cukrownie niegdyś likwidowano ze względu na reformę rynku cukru, przeznaczając otrzymane z UE pieniądze na inwestycje. Dzięki temu mamy nowoczesny przemysł cukrowniczy i jesteśmy trzecim co do wielkości producentem w UE. Mimo tych redukcji, przed którymi niektórzy przestrzegali i tak produkujemy cukru w Polsce więcej o pół miliona ton, niż wynosi nasze zapotrzebowanie. Część tej nadwyżki eksportujemy, co obala jedną z teorii spiskowych, że za obecny kryzys odpowiada nadmierny eksport, że o mitycznych Niemcach nie wspomnę – podkreśla w rozmowie z money.pl Andrzej Gantner.

Przemysł cukrowy w Polsce

Jak tłumaczy Adam Suraj z serwisu Obserwatorgospodarczy.pl, faktycznie w latach 90. zamknięto znaczną część cukrowni. W 1997 roku na polskim rynku funkcjonowało łącznie 78 takich zakładów pracy, a obecnie jest ich 18. Z danych wynika, że to nie tylko obcy kapitał brał udział w restrukturyzacji polskiego rynku, ale również Krajowa Spółka Cukrowa była chętna do zamykania fabryk.

Powodem ich zamykania nie byli jednak Niemcy. Problem był natomiast z efektywnością tego sektora.

