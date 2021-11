Część przychodów ze sprzedaży słodyczy Biedronka odda Szlachetnej Paczce

Szlachetna Paczka i Biedronka kolejny raz łączą siły, by wspierać najbardziej potrzebujących. Już od 12 listopada do 24 grudnia do sklepów sieci Biedronka w całej Polsce trafią słodycze ze świątecznej linii Magnetic ze znakiem Szlachetnej Paczki i hasłem „KUPUJĄC WSPIERASZ”.