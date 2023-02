Czy warto kupować tanio? Rękojmia chroni nasze zakupy

Kupić w sklepie tenisówki za 20 zł, które po pół roku zanieść do sprzedawcy i zażądać nowych. Powód? - Noszone codziennie buty dosłownie się rozpadły: podeszwa odpadła i pojawiły się dziury na wylot. Towar nie spełnił swojej funkcji. Chociaż kosztował zaledwie 20 zł, powinien spełniać swoje przeznaczenie i co najmniej przez 2 lata służyć.

Cena nie gra roli

W przypadku rękojmi cena nie odgrywa żadnej roli. To czy kupujemy przykładowe tenisówki "made in China", czy też markowe Louis Vuitton, okres rękojmi jest taki sam. Sprzedawca odpowiada za zakupiony przez konsumenta towar przez okres 2 lat. Odpowiedzialność sprzedawcy może być skrócona do roku, jeżeli konsument kupił używany towar. Warto więc się zastanowić, nie czy warto kupować tanio, ale czy opłaca nam się tanio sprzedawać.

Musimy również pamiętać, że okres rękojmi przy okazji każdej wymiany towarów się odnawia na kolejne 2 lata. Możemy więc przypuszczać, że sprzedawca prędzej zbankrutuje niż zaprzestanie wydawać kolejne produkty dla swojego jednorazowego klienta.

Czym jest rękojmia?

Najprościej rzecz ujmując, rękojmia jest ustawową odpowiedzialnością sprzedawcy za wady fizyczne oraz prawne sprzedanego towaru. Jest to obok gwarancji jedna z dwóch możliwości reklamowania niezgodnego z umową produktu. Rękojmia przysługuje konsumentom na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Kiedy przysługuje mi wymiana towaru na podstawie rękojmi?

Naruszenie zobowiązań umownych przez sprzedawcę następuje w przypadku, gdy nabyty towar:

1) nie posiada właściwości, które są niezbędne do osiągnięcia określonego celu wynikającego z umowy lub z okoliczności i przeznaczenia;

2) nie posiada właściwości, o których sprzedawca zapewnił nabywcę, w tym również na podstawie przedstawionych próbek lub wzorów;

3) nie nadaje się do celu, o którym nabywca poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił sprzeciwu wobec takiego przeznaczenia;

4) został wydany w stanie niekompletnym.

Gwarancja a rękojmia - co jest dla nas lepsze?

Gwarancja, obok rękojmi, stanowi jedną z podstaw reklamacji. Jest to dobrowolna deklaracja przedsiębiorcy, czyli gwaranta, dotycząca jakości produktu.

Rękojmia i gwarancja to dwa różne rodzaje ochrony przysługujące konsumentom w przypadku wadliwych produktów. Oto podstawowe różnice między nimi:

Rękojmia wynika z przepisów prawa, a dokładniej z kodeksu cywilnego, który określa prawa i obowiązki stron w transakcjach kupna-sprzedaży. Gwarancja natomiast jest dobrowolnym zobowiązaniem sprzedawcy, które często oferuje on dodatkowo, poza rękojmią.

Rękojmia chroni konsumenta przed wadami fizycznymi i prawami, które były obecne w momencie sprzedaży produktu lub które się pojawiły w trakcie jego użytkowania przez okres dwóch lat (w przypadku towarów nowych) lub roku (w przypadku towarów używanych). Gwarancja natomiast może obejmować szerszy zakres kwestii, np. serwisowanie produktu, pomoc techniczną, wymianę w przypadku uszkodzenia itp.

Rękojmia jest udzielana automatycznie, bez dodatkowych opłat i bez konieczności składania dodatkowych dokumentów czy zgłaszania reklamacji. Gwarancja natomiast wymaga zazwyczaj dokładnego przeczytania warunków udzielanej ochrony, składania dodatkowych dokumentów czy zgłaszania reklamacji w określony sposób.

Podsumowując, rękojmia i gwarancja mają różne podstawy prawne, zakresy ochrony i wymagania dotyczące ich udzielania. W obu przypadkach jednak konsument ma prawo otrzymać ochronę w przypadku wadliwych produktów. To na którą opcję się powołamy, zależy wyłącznie od nas. Warto zastanowić się, co przyniesie mi większą korzyść.