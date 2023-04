Daria wystąpi w Galerii Młociny

Daria Marx Marcinkowska to muzyczne objawienie 2021 roku. Fani jej twórczości doceniają szczególnie dwa Single artystki: Paranoia oraz Love Blind, które pokryły się odpowiednio platyną oraz złotem. Teraz znane hity Darii będą miały okazję wybrzmieć w Galerii Młociny – już w sobotę, 13 maja, odbędzie się otwarty koncert piosenkarki, w którym klienci centrum będą mogli wziąć udział bezpłatnie. To pierwszy występ artystki w stolicy od długiego czasu, dlatego warto zaznaczyć datę w kalendarzu.

Hala Hutnik to gastronomiczno-rozrywkowa część Galerii Młociny, znajdująca się na piętrze +2. Swoim industrialnym wystrojem nawiązuje do pobliskiej huty. Oprócz standardowych udogodnień, kojarzonych ze strefą food, oferuje także dodatkowe atrakcje idealne na czas wolny. W nowej strefie rozrywki pod szyldem MK Bowling, znajdują się m.in.: zdobywające coraz większą popularność shuffleboardy, gry w Pac-Mana, flippery czy automaty do koszykówki i tańca. Poza tym Hala Hutnik stała się miejscem cyklicznych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, transmisji i warsztatów na scenie.