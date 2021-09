Decathlon daje sprzętom sportowym drugie życie

Decathlon daje produktom drugie życie w ramach usługi 2nd Life

2nd Life opiera się na sprzętach, które nie mogą już być traktowane jak nowe, ale po odpowiednim serwisie i sprawdzeniu pod kątem bezpieczeństwa mogą trafić ponownie do sprzedaży.

Usługa 2nd Life ma na celu wydłużenie cyklu życia przedmiotów sprzedawanych przez Decathlon. Idea narodziła się z poczucia odpowiedzialności za produkty wprowadzane przez markę do obiegu. 2nd Life opiera się na sprzętach, które nie mogą już być traktowane jak nowe, ale wciąż prezentują na tyle dużą wartość, że po odpowiednim serwisie i sprawdzeniu pod kątem bezpieczeństwa mogą trafić ponownie do sprzedaży. W ramach usługi sprzedawane więc będą produkty po testach, ekspozycyjne, z niewielkimi uszkodzeniami podczas dostawy i po zwrotach od klientów.

Jak to działa?

Konsument wchodzi na stronę secondlife.decathlon.pl lub do sklepu stacjonarnego, gdzie może zobaczyć produkty wystawione w ramach usługi 2nd Life. Sprzęty dostępne są do sprzedaży w sklepach stacjonarnych w dedykowanej strefie. Na każdym produkcie, który ponownie trafił do obiegu, znajduje się etykieta z informacją o pochodzeniu i uszkodzeniu. Produkt sprzedawany jest w kasie, a obrót ze sprzedaży wlicza się w obrót sklepu. Obecnie Decathlon pilotażowo odkupuje też rowery od swoich klientów, nadając im po serwisie drugie życie. Usługa testowana jest w warszawskim sklepie na Targówku.

– Troska o planetę jest dla nas niezwykle ważna – mówi Agnieszka Dusza-Sabadasz, lider projektu 2nd Life w Decathlon Polska. – Jako globalny producent i dystrybutor sprzętu sportowego zdajemy sobie sprawę z naszego wpływu na środowisko naturalne. To dlatego robimy wszystko, aby tworzone przez nas produkty były jak najbardziej ekologiczne. 2nd Life to usługa, na której skorzystają wszyscy – zarówno środowisko, dzięki zniwelowaniu ilości odpadów, jak i klient, który kupi produkty w bardziej atrakcyjnych cenach oraz Decathlon, który ograniczy koszty zniszczeń – wyjaśnia Dusza-Sabadasz.

Decathlon to producent sprzętu sportowego i sieć dużych sklepów sportowych z tysiącem punktów sprzedaży na całym świecie. Pierwszy sklep Decathlon powstał w 1976 r. we Francji. W Polsce pierwsze otwarcie sklepu miało miejsce w 2001 r.