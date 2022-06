Dietetyczne lody Nick’s już w Polsce

Lody marki Nick’s miały rynkowy debiut w 2018 r. w Niemczech i Wielkiej Brytanii. W 2019 r. pojawiły się na kolejnych europejskich rynkach i rozpoczęto ich sprzedaż w USA. Rok temu udoskonalono ich recepturę, wprowadzono nowe smaki i odświeżono opakowania. W ich produkcji wykorzystywane są składniki występujące w naturze.

Lody Nick’s powalczą o polski rynek lodów

- Polska jest dla nas wymagającym i bardzo ważnym rynkiem. Dlatego też wprowadzamy tu jeden z najnowszych produktów z naszego portfolio. Chcemy konkurować z innymi producentami jego wysoką jakością i świetnymi właściwościami dietetycznymi. Mamy już doświadczenie w tym obszarze wyniesione z rynku europejskiego i amerykańskiego – przekonuje Stefan Lagerqvist, Prezes Zarządu Nick’s.

- Do współpracy z Nick’s przekonała nas przede wszystkim wysoka jakość produktów tej spółki. Widzimy też jednak rosnący potencjał kategorii lodów w Polsce. Obserwujemy od kilku lat jego coraz wyższe dynamiki. Nawet, pomimo pewnego spowolnienia, spowodowanego w 2020 r. pandemią koronawirusa. W 2021 r. nastąpiło już znaczące odbicie. Zmieniają się przy tym zwyczaje konsumentów, którzy coraz częściej szukają produktów o ciekawej architekturze, zawierających zdrowe dodatki, dopasowane do ich diety i zdrowego stylu życia. Polacy stają się bowiem coraz bardziej świadomi w zakresie zdrowia. Potwierdza to sytuacja, jaką można zauważyć na rynku cateringów dietetycznych, którego wartość jest szacowana na ponad 2,5 mld zł. – dodaje dr Markus Knopf, Prezes Zarządu International Brands Trading.

Grupa International Brands Trading posiada własne centra dystrybucyjne i magazyny w Polsce, Niemczech i Malezji. Współpracuje z dużymi sieciami supermarketów oraz największymi sieciami sklepów spożywczych w Polsce. W jej ofercie znajdują się takie marki jak Nick’s, Hershey’s, Oreo, Pocky czy JellyBelly. W 2021 r. Grupa IBT odnotowała przychody w wysokości 8,4 mln EUR i szacuje ich poziom w 2022 r. na 15,8 mln EUR.