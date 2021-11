Dlaczego nie oddajemy butelek zwrotnych?

Wśród osób, które zawsze oddają butelki zwrotne do ponownego wykorzystania 41% robi to, dlatego że zależy im na środowisku naturalnym i jakości życia przyszłych pokoleń.

23% robi to ze względu na ekonomię - oszczędność pieniędzy i zwrot kaucji.

31% osób zwraca butelki z dość prozaicznego powodu – zależy im na utrzymaniu porządku w domu.

Kompania Piwowarska tłumaczy, że zklana butelka zwrotna jest cennym surowcem i jednym z najbardziej przyjaznych dla środowiska naturalnego opakowań, a wykorzystywana w racjonalny sposób ma wpływ na jakość środowiska naturalnego.

Dlatego najbardziej korzystnym dla środowiska, jak i dla społeczeństwa rozwiązaniem, jest ponowne wykorzystanie butelki zwrotnej nawet 20 razy. Statystycznie jednak butelki zwrotne są wprowadzane do ponownego obiegu do 9 razy. Rocznie z powodu strat generowanych przez konsumentów duża liczba butelek, które powinny trafić do ponownego wykorzystania, trafia do recyklingu lub, co gorsza, do śmietników.





Dlaczego tak się dzieje?

Analizując zachowania konsumenckie można zauważyć, że dla 51%, które zawsze oddają szklane opakowania, ważne jest oznaczenie opakowania informujące o zwrotności butelki. Co ciekawe, dla 54% osób sporadycznie zwracających butelki jest to też kluczowa kwestia. Trochę inaczej kształtuje się postawa wśród osób, które nie oddają butelek – dla 44% nie jest ważne w jakim opakowaniu kupują produkt, być może jest to główny czynnik decydujący o tym, dlaczego część butelek nie wraca do sklepu i nie jest ponownie użyta przez producenta.



Jak w łatwy sposób zmienić nawyki i przyzwyczajenia?

1. Kupuję świadomie i nie marnuję

To ważny argument – stojąc przed decyzją zakupową, zawsze wybierajmy produkt w butelce zwrotnej. Spojrzenie w sklepie na etykietę i znalezienie odpowiedniego oznaczenia zajmuje dosłownie kilka sekund, a przynosi realne korzyści dla środowiska.

2. Motywacja finansowa

Dla tego argumentu również warto zmienić swoje nawyki. Butelki zwrotne możemy oddawać za każdym razem, kiedy kupujemy w sklepie nowy produkt też w butelce zwrotnej, a kiedy uzbieramy więcej tych opakowań można skorzystać np. ze skupów butelek działających w dużych sklepach lub niezależnych takich jak punkt skupu butelek Kompanii Piwowarskiej w Poznaniu.

3. Nawyki, które motywują

Warto wprowadzić do swojej codzienności tak proste zwyczaje jak zagospodarowanie w mieszkaniu miejsca, w którym składujemy butelki do zwrotu. Można je zaplanować blisko drzwi wejściowych, po to, żeby zawsze puste butelki mieć pod ręką, kiedy chcemy wybrać się do sklepu. Przed wyjściem warto sprawdzić, gdzie jest zlokalizowany najbliższy sklep lub punkt skupu butelek.