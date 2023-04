Do Wola Parku można przynieść niechcianą odzież

Tematy związane ze zrównoważonym rozwojem, ekologią, zmianami klimatu oraz zero waste są dla Wola Parku istotne. Od prawie dwóch lat z powodzeniem działa na terenie centrum handlowego Współdzielnik – miejsce aktywności lokalnej Wolskiego Centrum Kultury, gdzie można m.in. wymienić nieużywane czy niechciane ubrania, skorzystać z jadłodzielni czy zostawić roślinę w sanatorium.

Te z ubrań, które nie znajdą nowych właścicieli we Współdzielniku zostaną przekazane Fundacji Ecotextil, która wprowadzi te zdatne do dalszego użytkowania do obiegu wtórnego, a te niezdatne przetworzy na czyściwo przemysłowe lub paliwo alternatywne, część dochodów przekazując ponadto na działanie darmowych wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Aby klienci mogli oddawać ubrania o dowolnej porze od marca 2023 przed wejściem do centrum handlowego ustawiono pojemnik na odzież i rzeczy używane.

Do pojemnika można wrzucać ubrania i bieliznę, których już nie będziemy nosić, ale także sparowane buty (związane np. sznurówkami!), akcesoria, dodatki, zabawki oraz inne tekstylia, takie jak prześcieradła, koce, ręczniki, firanki, zasłony itp.