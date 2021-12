Dobra Paczka w Żabce – dwa produkty z krótkim terminem za połowę ceny

Na świecie rocznie marnuje się ok. 1 mld ton żywności. W samej Unii Europejskiej jest to 88 mln ton. Polska znajduje się w niechlubnej czołówce – do marnowania żywności przyznaje się aż 42 proc. społeczeństwa.

Ponad 1/3 tej grupy deklaruje, że wyrzuca produkty spożywcze nawet kilka razy w miesiącu.

„Dobra Paczka” to projekt mający na celu zmniejszenie ilości marnowanej żywności w sklepach i jest działaniem wspierającym realizację nowej strategii odpowiedzialności Żabki, w której sieć zobowiązała się m.in. do przeciwdziałania marnowaniu żywności.

– Naszą odpowiedzią na problem marnowania żywności jest przede wszystkim model convenience, w jakim funkcjonują nasze sklepy. Pomaga on klientom ograniczać się do nabywania tego, co jest im w danym momencie potrzebne, bez robienia zapasów. Wspieramy to podejście, wprowadzając opakowania produktów w przemyślanej wielkości. Już dzisiaj 90 proc. artykułów w Żabce to produkty przeznaczone do natychmiastowej konsumpcji - mówi Joanna Kasowska, Dyrektor Jakości i Standardów Zarządzania Żywnością w Żabka Polska.

Pilotaż projektu „Dobra Paczka” jest skierowany do osób, które tak jak Żabka nie lubią, gdy żywność się marnuje. W jego ramach klienci sieci – za pośrednictwem znanej im już usługi „Zamów i odbierz” – mogą zamówić zestaw dwóch pełnowartościowych produktów niespodzianek z krótką datą ważności. Zamówione za pośrednictwem aplikacji żappka produkty, zostaną zapakowane w papierową torbę i będzie je można odebrać w jednym z 55 poznańskich sklepów, biorących udział w teście. Czas na odbiór paczki wynosi dwie godziny od momentu realizacji zamówienia przez sklep.

Wybierając jeden z zestawów promocyjnych, klient będzie znał kategorię produktów, które znajdą się w „Dobrej Paczce” oraz ich cenę, która zawsze będzie wynosiła 50 proc. wartości produktów. Płatności za zamówioną paczkę należy dokonać w sklepie.