„Dojrzali pragmatycy” największą grupą kupujących produkty DIY

Według badania PMR zrealizowanego na reprezentatywnej grupie Polaków, 73% osób w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonało zakupu artykułów remontowo-budowlanych. Spośród nich, takie zakupy w ciągu najbliższego roku planuje blisko połowa badanych. Deklaracje zakupowe korelują z planami remontowymi Polaków, na które wskazuje również około połowa konsumentów. To niższy odsetek w porównaniu z osobami, które przeprowadziły remont w ciągu minionego roku. – Ma to z jednej strony związek z korektą na rynku mieszkaniowym. Według prognoz PMR, w 2023 r. liczba mieszkań i domów oddanych do użytkowania zmniejszy się o ponad jedną piątą r/r. Z drugiej strony, plany remontowe ogranicza inflacja. Z badania przeprowadzonego przez PMR wynika, że wydatki na meble i produkty do wyposażenia wnętrz oraz na remonty i przemeblowania z powodu wzrostu cen ogranicza 41% badanych – wyjaśnia Agnieszka Skonieczna, autorka raportu.

Kto kupuje produkty remontowo-budowlane?

Na podstawie przeprowadzonego badania konsumenckiego PMR wyróżnił cztery podstawowe grupy kupujących meble, artykuły wyposażenia wnętrz oraz produkty remontowo-wykończeniowe. Największą grupę, 40% wszystkich klientów, stanowią „Dojrzali pragmatycy”. Drugą dużą grupą kupujących są „Modernizatorzy na swoim” (25% ogółu).

Pragmatyzm vs. modernizm

Kupujący z segmentu „Modernizatorzy na swoim” oraz „Złote rączki” zdecydowanie bardziej związani są z poważniejszymi remontami lub wykańczaniem własnych domów i mieszkań. Są to osoby mocno zaangażowane w prace budowlano-remontowe swoich domów i mieszkań oraz planują w przyszłości kontynuację tych prac.

Osoby z segmentów „Wreszcie na swoim” i „Dojrzali pragmatycy” charakteryzują się mniej kosztownymi i mniej angażującymi zmianami (liftingiem) swoich mieszkań poprzez wymianę mebli i dekoracji. – Dla „Modernizatorów na swoim”, zmiana wyposażenia, czy prace remontowe są bardziej dążeniem do idealnego wyglądu, a dla przedstawicieli segmentu „Wreszcie na swoim” raczej zachowaniem osiągniętego już standardu życia. Z tego powodu nie mają w planach chociażby większych remontów – wyjaśnia Agnieszka Skonieczna.