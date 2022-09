Domki dla ptaków lub owadów w ofercie Lidl Polska

Aby w naszym ogrodzie panowała równowaga pomagająca m.in. w procesie bujnego kwitnienia posadzonych lub zasianych tam roślin, powinniśmy wesprzeć dobroczynne owady. One natomiast swoją działalnością nie tylko mogą zwalczać szkodniki, ale również zapylają kwiaty. W okresie jesiennym szykują się one powoli do zimowego snu, a już teraz niektóre z nich poszukują dla siebie idealnych gniazd.

Dlatego już od soboty 3. września, w sklepach sieci Lidl Polska dostępne będą domki dla paków lub owadów zaopatrzone w haczyki do powieszenia na drzewie lub drewnianym elemencie ogrodu. Należy pamiętać, aby wieszać je odpowiednio wysoko, w miejscu niedostępnym dla drapieżników, takich jak np. koty czy inne zwierzęta zamieszkujące nasz ogród.