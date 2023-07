Drogeria dm promuje produkty marki własnej dla psów i kotów

Dein Bestes to marka własna dm, która powstała w latach 90-tych. W jej asortymencie znajdują się zbilansowane karmy, w tym karmy Premium, oraz akcesoria i artykuły do higieny dla zwierząt. Receptury produktów zostały opracowane przez ekspertów w dziedzinie żywienia zwierząt oraz we współpracy z lekarzami weterynarii.

- W sklepach dm sprzedajemy zarówno karmę i żwirek dla kotów jak i karmę dla psów. Aktualnie zdecydowanie więcej (aż 70% całej kategorii) sprzedaje się produktów dla kotów. Na przestrzeni ostatniego roku zaobserwowaliśmy kilkudziesięcioprocentowe wzrosty sprzedaży w obszarze tego asortymentu. Wynikają one zarówno z dużej dynamiki rozwoju dm w Polsce, ale także z rosnącego zainteresowania klientów tymi produktami. Czynnikiem mającym decydujący wpływ na ten trend jest także rozwój asortymentu dm o produkty od krajowych partnerów handlowych, jak i poszerzenie dostępności marki własnej - mówi Hubert Iwanowski, dyrektor obszaru marketingu i zakupów dm Polska.

Marka własna to 75 proc. obrotu w kategorii produktów dla zwierząt

Marka własna Dein Bestes generuje w kategorii produktów dla zwierząt około 75% obrotu w dm. Klienci chętnie sięgają po nią ze względu na wysoką jakość. Dodatkowym atutem jest szerokość asortymentu. Dla przykładu – dm proponuje saszetki z karmą dla kota w aż 23 wariantach. Warto zwrócić także uwagę na różnorodność tego asortymentu. Dein Bestes to także karmy dla kociąt (oraz szczeniąt) i dla seniorów, w wariancie sensitive. Dla wymagających pupili dostępne są karmy z wysoką zawartością mięsa czy nawet karma BIO. Poza karmą dla kota w marce własnej Dein Bestes znajduje się także aż 7 rodzajów żwirków do kocich toalet.

Marki własne dm cieszą się dużą popularnością. Łącznie jest ich 28, a produkty pod szyldem “Marka dm” stanowią jedną trzecią asortymentu.

Posiadaczy aplikacji “Mój dm” obowiązuje 20 % kupon rabatowy na wszystkie produkty marki Dein Bestes. Jest on ważny do 24 lipca w sklepach stacjonarnych, aplikacji "Mój dm" oraz na dm.pl.