Drogerie Ziko rozdają za darmo katalogi z 17 próbkami kosmetyków

W 53 drogeriach stacjonarnych Ziko Dermo w całej Polsce będzie można otrzymać bezpłatnie katalog z 17 próbkami m.in. od takich marek jak: Avene, Lierac, Nuxe, Vichy, Iwostin, Pharmaceris, La Roche-Posay, Phyto, Synchroline, Sesderma, Bioliq, Sylveco, Redblocker czy Linovit. Akcja potrwa do wyczerpania katalogów.

Darmowe testowanie w Ziko

Pierwsza edycja Wielkiego Testowania zorganizowana wiosną 2022 roku cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów, dlatego podjęto decyzję o jej powtórzeniu. Dzięki tegorocznej edycji akcji WIELKIE TESTOWANIE - #testujezzikodermo, klientki będą mogły ponownie wypróbować kilkanaście różnorodnych, specjalistycznych dermokosmetyków w zaciszu swojego domu, poznać ich składy, działanie i w ten sposób sprawdzić, czy dany produkt zagości w ich kosmetyczce na dłużej.

- Wybór kosmetyków jest dziś ogromny. To sprawia, że trudno jest wybrać produkt, który spełni wszystkie postawione przed nim oczekiwania. Często decydując się na zachwalany lub popularny kosmetyk, myślimy, że będzie idealny także dla naszej skóry. Niestety nie zawsze tak jest. W Ziko Dermo wiemy, że kobiety dokonując wyborów kosmetycznych, potrzebują przewodnika, który pomoże im znaleźć najlepszą pielęgnację i dlatego codziennie staramy się doradzać, edukować i wspierać nasze Klientki. Wiemy też, że kobiety najbardziej ufają sobie samym, pragną same doświadczać i próbować. Dlatego też w akcji Wielkie Testowanie #testujezzikodermo dajemy im możliwość wypróbowania starannie dobranych produktów, aby mogły same doświadczyć ich konsystencji, zapachu i działania. Wierzymy, że najlepszym wyborem jest wybór świadomy. Dlatego zachęcamy wszystkich do testowania z Ziko Dermo. – mówi Magdalena Grabowska, Dyrektor Marketingu Ziko Dermo.

Testowanie produktów z Ziko Dermo pozwala klientkom poznać nowości na rynku kosmetycznym i odkryć marki, których dotąd nie znały. W katalogu jest aż 17 próbek produktów od polskich i światowych marek dermokosmetycznych do twarzy, ciała i włosów. Każdy produkt został szczegółowo opisany, aby testując go mieć informację, do jakiego typu skóry jest przeznaczony, jakie substancje aktywne zawarte są w jego składzie oraz jakich efektów po jego użyciu można się spodziewać.

Jakie produkty znajdziemy w katalogu „Wielkie Testowanie”?

Klientki będą mogły przetestować ujędrniający krem na dzień marki Lierac z seri Lift Integral, który wygładza zmarszczki oraz intensywnie nawilża cerę, czy Iwostin Age Lift, którego zadaniem jest głębokie i długotrwałe nawilżenie oraz ochrona przed wolnymi rodnikami i promieniowaniem UV. Od marki Sesderma otrzymają próbkę z kremem odżywczym aktywującym komórki, który wygładzi zmarszczki i spowolni proces starzenia. W katalogu znajdzie się również próbka kultowego olejku Nuxe Huile Prodigieuse do twarzy, ciała i włosów, a także keratynowa maska odbudowująca dla włosów zniszczonych, suchych i łamiących od marki Phyto. Przygotowując katalog, Ziko Dermo zadbało również o panów, którzy będą mogli wypróbować wszechstronną emulsję anti-age marki Lierac Homme z kwasem hialuronowym i ekstraktem z baobabu.

W jaki sposób otrzymać katalog?

Kod uprawniający do odbioru katalogu można otrzymać podczas rejestracji do akcji na stronie drogerii internetowej zikodermo.pl. Rejestracja jest krótka i zajmie tylko kilka minut. Katalogi czekają na Klientów w drogeriach stacjonarnych, a ponieważ ich liczba jest ograniczona ich dostępność jest stale aktualizowana. W ciągu najbliższych dwóch tygodni wszystkie produkty, których próbki znajdują się w katalogu objęte są również w Ziko Dermo specjalną promocją, aby po przetestowaniu zainteresowani Klienci mogli je nabyć w bardzo atrakcyjnych cenach.