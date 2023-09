Drożej w Żabce czy na stacji benzynowej?

Zarówno Żabka, jak i stacja benzynowa, nie są miejscami na duże zakupy. Że nie będzie tanio, wiadomo już od wejścia. Które zakupowe "koło ratunkowe" jest bardziej przyjazne dla kieszeni? Dymitr Błaszczyk sprawdził i nie ukrywa, że jego portfel nieco ucierpiał na tym eksperymencie.

Zakupy youtubera na stacji BP i w Żabce - gdzie jest drożej?

Dymitr Błaszczyk zakupił w obu miejscach kilka produktów. Co pokazało porównanie cen? Piwo Żywiec 0,5 l w Żabce kosztowało 4,40 zł, a na stacji BP 4,79 zł. Rogalik 7 Days Max w sklepie z płazem w logo to wydatek rzędu 4,50 zł, na stacji za ten produkt trzeba zapłacić 5,69 zł. Parówki Berlinki Classic w Żabce kosztowały 5,99 zł, podczas gdy na BP - 7,49 zł.

Energetyk Red Bull w sieci convenience to wydatek rzędu 6,99 zł, a na stacji - 8,89 zł. Na ser tylżycki youtuber wydał w Żabce 7,99 zł, a w punkcie BP aż 12 zł. Ser Turek na stacji benzynowej kosztował 15 zł, a w Żabce jedynie

5,48 zł. Pizza mrożona Guseppe w Żabce kosztowała 12,99 zł, a na BP już 19,99 zł. Ser kremowy ze śmietanką w Żabce można kupić za 3,99 zł, a na stacji za 5,99 zł.

Jeden produkt był droższy w Żabce

Dymitrowi Błaszczykowi udało się jednak znaleźć produkt, który w Żabce był droższy niż na stacji BP. To... torba papierowa. W sieci popularnych sklepów youtuber zapłacił za nią 1,70 zł, a na stacji 1,59 zł.

Paragony z Żabki i BP - ile kosztowały zakupy

Za wymienione wyżej zakupy internetowy twórca zapłacił w Żabce 48,55 zł, a na stacji BP - 66,42 zł.