Drugie życie mebli IKEA. Można je pomalować na ludowo

Studenci kierunku Projektowania Wnętrz z Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w ramach przedmiotu Budownictwo wernakularne i kultura ludowa Europy Środkowowschodniej stworzyli wyjątkową kolekcję mebli ozdobionych tradycyjnymi ludowymi wzorami regionu. Pracowali na meblach z drugiej ręki dostarczonymi przez IKEA z działu sprzedaży okazyjnej circular hub. Idea recyklingu i dawania przedmiotom nowego życia jest marce bardzo bliska.

"IKEA Lublin od początku dąży do tego żeby być dobrym sąsiadem. W IKEA bliskie nam jest wspieranie każdego aspektu cyrkularności, a w tym przypadku młodzież nadaje nowe życie używanym produktom IKEA. To dla nas naprawdę wspaniała wiadomość – dlatego chętnie się angażujemy. Oby takich projektów w Lublinie było więcej. Ponadto chcemy żeby ludzie postrzegali Lublin jako miejsce do rozwoju przedsiębiorczości i chcemy je w tym wspierać. Jesteśmy dumni, że lubelska młodzież ma tak ciekawe wizje. Chętnie bierzemy udział w ich realizacji i cieszymy się, że możemy pomóc. Tradycja i poczucie przynależności jest bardzo ważne – to piękne, że młodzi doceniają swoje korzenie i w ten sposób chcą je manifestować" – mówi Maria Szymańska, Dyrektorka Regionu IKEA Lublin.

Projekt powstał w ramach inicjatywy MATCH – projektu stworzonego w 2020 roku przy współpracy z Urzędem Miasta Lublin. Jego celem jest spotkanie przedsiębiorców z ambitnymi studentami przy wspólnych projektach. To świetna okazja do rozwinięcia skrzydeł przez młode, ambitne osoby, a dla przedsiębiorstw możliwość pracy z świeżymi nieograniczonymi niczym umysłami studentów.