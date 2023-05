Dwa lata temu ze sklepowych półek zniknęły produkty z tłuszczami "trans"

Nie wszyscy konsumenci wiedzą, że już od 2 lat obowiązuje rygorystyczny limit tłuszczów trans we wszystkich produktach spożywczych. Czym są tłuszcze trans i jaki mają wpływ na nasze zdrowie? Co wprowadzony limit oznacza dla konsumentów? - to wyjaśnia Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców.