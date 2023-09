Dyniowy ogród w Galerii Północnej. To już tradycja

Już po raz czwarty warszawska galeria handlowa otwiera „Dyniowy ogród”. Coś dla siebie znajdą w nim zarówno najmłodsi, spragnieni dobrej zabawy „pod chmurką”, jak również dorośli. Ogród to bowiem idealne miejsce do relaksu, spaceru całą rodziną i spotkań w sercu miasta.

Każda odsłona to inny motyw przewodni – w ubiegłym roku była to kraina czarów, w której straszyły wiedźmy, a co tym razem?

Amerykańska farma dyń na dachu Galerii Północnej

Co roku o tej samej porze Galeria Północna zaprasza do dyniowego ogrodu.

- Zabierzemy Was w podróż na amerykańską farmę usianą dyniami, pachnącą kukurydzą i słomą. Na tle czerwonej stodoły, charakterystycznego elementu krajobrazu amerykańskiej wsi, będzie można poczuć się jak w filmie! Czy to thriller? A może romans w blasku zachodzącego słońca? To zależy tylko od Was!

Bramę do dyniowego ogrodu otwieramy 30 września, czyli w sam raz na przywitanie jesieni. A atrakcji w klimacie będzie wiele. Pośród wszelkich atrybutów, jakie powinna mieć farma, nie zabraknie szpulowych zwierzaków, tuzinów dyń, kukurydzy i balotów słomy, będą też: tajemniczy labirynt, piaskownica wypełniona ziarnem kukurydzy oraz nastrojowe wrzosowisko. Wrzosy zapowiadają nadejście jesieni, rozkwitają już od września (stąd ich nazwa), a ich delikatne kwiaty cieszą oko najróżniejszymi odmianami fioletu: lilaróż, fuksja, amarant, purpura i magenta. Te wyjątkowe krzewinki, w ogromnej ilości pojawią się w okolicy tężni tworząc urokliwy zakątek w sam raz do pamiątkowych zdjęć. No właśnie: zdjęcia! - informuje Galeria.

Dyniowy ogród - jakie atrakcje dla odwiedzających?

Jesienne dekoracje to świetna sceneria do robienia fotek, selfies i wideo na sociale. Stworzą ją najprawdziwsze dorodne dynie, których wszędzie będzie pełno.

Galeria zaprasza od 30 września do 31 października 2023, od poniedziałku do soboty w godz.: 10.00–22.00 i w każdą niedzielę: 10.00–21.00.