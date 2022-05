Dzień Dziecka: Lego najpopularniejszą zabawką, Świnka Peppa poszkodowana przez sankcje

O zabawkach najczęściej rozmawiamy na Facebooku i stronach internetowych, ale widać też ich popularność na TikToku. TVN zyskuje na nim zasięgi dzięki programowi „Lego Masters”, a kampania lalek L.O.L. z Katarzyną Cichopek zebrała niemal 700 tys. wyświetleń.

Dzieci w Polsce stanowią niemal 18,5 proc. populacji, jak wynika z danych zebranych podczas ostatniego spisu powszechnego, a już niedługo będą obchodzić swoje święto. Przy tej okazji SentiOne, polska firma zajmująca się m.in. monitoringiem Internetu z wykorzystaniem zaawansowanej technologii sztucznej inteligencji, sprawdziła, o których markach zabawek i w jakich kontekstach najczęściej rozmawiają polscy internauci. A rozmawiają często - w ciągu ostatnich 12 miesięcy zabawek dotyczyło ponad 456 tys. dyskusji w polskim Internecie.

Klocki Lego zdecydowanie najbardziej popularne

Aż 42 proc. wszystkich tych rozmów dotyczyło marki Lego. Najczęściej internauci prosili o radę, jaki zestaw kupić i dopytywali o liczbę klocków w poszczególnych zestawach w stosunku do ich ceny. Drugim najczęściej pojawiającym się kontekstem są zbiórki na rzecz dzieci z Ukrainy i prośby „kupcie zabawki - np. klocki Lego”. W trzeciej kolejności najwięcej rozmów dotyczy programu „Lego Masters” - emitowanego przez TVN reality show, w którym pary uczestników rywalizują w układaniu konstrukcji z klocków Lego. Dzięki niemu stacja TVN skutecznie zwiększa swoje zasięgi na TikToku. O Lego częściej rozmawiają mężczyźni, chociaż na Facebooku liczba wypowiedzi rozkłada się po równo między płciami. Stąd też pochodzi większość wzmianek - aż 45,5 proc.

Drugą pod względem popularności zabawką wśród polskich internautów jest lalka Barbie, której dotyczy ⅓ internetowych dyskusji. Najwięcej rozmów na jej temat toczy się na Facebooku, a we wrześniu ich liczba na tym portalu wzrosła ponad 5-krotnie. W tym czasie w sieci pojawiły się informacje o wprowadzeniu na rynek lalek Barbie neutralnych płciowo. W przeciwieństwie do klocków Lego, w tym wypadku większość osób wypowiadających się to kobiety. Na trzecim miejscu znalazła się nie konkretna marka, ale typ zabawki - puzzle.

Zabawki popularne również na TikToku

Facebook i strony internetowe to główne, ale nie jedyne kanały rozmów o zabawkach. Lalki L.O.L. są omawiane przede wszystkim na blogach, często w kontekście promocji. Na uwagę zasługuje też TikTok, na którym często wymieniano zabawkę sensoryczną Pop It - aż 14 proc. rozmów na jej temat pochodzi właśnie z tego kanału. Popularność na TikToku zdobyła też kampania lalek L.O.L. z aktorką Katarzyną Cichopek, która zdobiła blisko 700 tys. wyświetleń - mówi Agnieszka Uba, Head of Product Marketing w SentiOne.

Największym uznaniem cieszą się lalki Enchantimals - blisko ⅓ wypowiedzi na ich temat ma pozytywny wydźwięk. Komentujący chwalą ją za wykonanie i cenę oraz zadowolenie, jakie daje dzieciom. Z kolei najwięcej negatywnie nacechowanych wypowiedzi odnotowała Świnka Peppa. Co ciekawe, wśród słów często pojawiających się w tym kontekście, znalazły się „Putin”, „sankcje” i „zakaz”. Okazuje się, że rosyjski sąd zezwolił na nieautoryzowane wykorzystywanie wizerunku popularnej świnki, co, według dziennika Daily Mail, jest formą odwetu za sankcje nałożone na Rosję przez Wielką Brytanię.