Dziś Dzień Karmelu. Jak powstają karmelki?

Karmelki – czego o nich nie wiesz?

Poddany działaniu wysokiej temperatury cukier topi się, tworząc szklistą, ciągnącą się masę, która twardnieje tuż po ostygnięciu. Proces ten, nazywany karmelizacją, jako pierwsi mieli stosować Arabowie już w X wieku, choć popularyzację karmelu jako aromatycznego dodatku do dań i napojów zawdzięczamy kulturom europejskim. Mimo że historia tego smakołyku liczy już ponad tysiąc lat, to palony cukier oraz produkowane na jego bazie słodycze, wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością, a mistrzowie cukierniczego fachu prześcigają się w pomysłach na nowe, jeszcze pyszniejsze cukierki i lizaki. Dzięki kunsztowi karmelarzy producenci mogą dziś zaoferować nawet kilkadziesiąt smaków i różne warianty słynnych karmelków.

Karmel wiele ma imion

Słodki czy coraz popularniejszy słony karmel nie musi być tylko dodatkiem do deserów. Już sam w sobie w postaci cukierka stanowi apetyczną przekąskę. Jak wytwarza się kultowe karmelki? Wszystko bazuje oczywiście na cukrze, który stanowi główny ich składnik. Co ciekawe, do produkcji karmelków czy karmelowych lizaków wykorzystuje się jego różne warianty, wśród nich: cukier biały, cukier trzcinowy.



– Zamiast używanego w tradycyjnych recepturach cukru, możemy zastosować znacznie mniej kaloryczny izomalt, czyli słodzik, który cechuje się niskim indeksem glikemicznym. W naszej Karmelarni powstają rzemieślnicze karmelki, które produkujemy z naturalnych składników, bez dodatku konserwantów. Ważnym dodatkiem do tych cukierków jest także błonnik, którym możemy dowolnie wzbogacić ich skład – komentuje Anna Garmada, CEO firmy SLODKIE.

Od ziarenka cukru do słodkiego cukierka

Sam proces wytwarzania karmelków nie jest skomplikowany, choć należy dodać, że wymaga nie tylko siły, ale i precyzji. Jak wyjaśnia Anna Garmada, po otrzymaniu zamówienia, karmelarze w dużych naczyniach gotują karmel, a następnie ręcznie wyrabiają ciężką, kleistą masę, uzupełniając ją wybranymi dodatkami.

Po ostygnięciu karmel traci swoją plastyczność, staje się twardy i nabiera pięknego, lśniącego połysku. Karmelowe cukierki czy lizaki można spożywać nawet do dwóch lat od daty produkcji, jeżeli pakowane są w 100% recyklingowalną monofolię lub przez rok, jeśli zapakowane są w folię w pełni kompostowalną.

Karmelowe smaki, których się nie spodziewaliśmy

Wielu z nas karmelki kojarzą się z intensywnie cukrowa słodyczą, jednak dzisiejsi producenci proponują konsumentom zdecydowanie więcej wariantów niż tradycyjny smak cukierka, który pamiętamy z dzieciństwa. Miłośnicy twardych łakoci mogą wybierać spośród kilkudziesięciu rodzajów karmelków, które zachwycają atrakcyjnym łączeniem smaków i aromatów oraz niestandardowymi dodatkami, takimi jak: jadalne płatki kwiatów (róża, czarny bez czy lawenda), suszone zioła, owoce, pyłek pszczeli i naturalny miód.