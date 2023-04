Empik: Eko dostawy bez opakowań wybiera już 90 proc. klientów

Empik nie pakuje zamówień online do salonów

Jak pokazuje raport E-commerce w Polsce – blisko 50% internautów za najbardziej ekologiczną formę dostawy uznaje tę do oddziału sklepu. Empik poszedł jednak o krok dalej, całkowicie rezygnując w listopadzie 2021 roku z pakowania produktów zamawianych online i odbieranych w salonach stacjonarnych.

Przez ostatnie półtora roku ta metoda dostawy znacząco zyskała na popularności i dziś jest jedną z najchętniej wybieranych przez klientów Empiku. Jeszcze w styczniu 2022 roku ekodostawy stanowiły niespełna 50% zamówień internetowych odbieranych w Empikach, a dziś – 90%.

Zielona logistyka w praktyce

Bez zbędnych opakowań i wypełniaczy można zamawiać do salonów zdecydowaną większość produktów z oferty własnej Empik.com (aż 90%) – nie tylko książki, muzykę, film czy zabawki, ale także artykuły papiernicze, produkty z kategorii Zdrowie i Uroda, Lifestyle czy część artykułów sportowych, motoryzacyjnych i AGD.

Podczas finalizacji zamówienia w aplikacji, Empik zachęca do wyboru opcji eko i bezpłatnego odbioru zamówienia w salonie, podpowiadając najbliższą lokalizację. Nie dość, że produkt będzie bez dodatkowego opakowania i wypełniaczy, to jeszcze wszystkie zamówienia online z danego dnia dostarczane są do salonu jednym transportem z magazynu, co ogranicza ślad węglowy. A konsument, poza pewnością, że niweluje negatywny wpływ na środowisko, otrzymuje też 20% zniżki na kolejne zakupy.

Mała zmiana, wymierny efekt

– To najchętniej wybierana opcja dostawy produktów z Empik.com, więc skala wpływu tej niepozornej zmiany jest naprawdę duża – podkreśla Mateusz Rokita, dyrektor ds. logistyki w Empiku. Dzięki temu rozwiązaniu tylko w ubiegłym roku do obiegu nie weszło 10,6 tys. m3 kopert bąbelkowych i 707 ton kartonów. Biorąc pod uwagę fakt, że do pozyskania 1 tony trzeba ściąć średnio 17 drzew, te uratowane można liczyć w tysiącach rocznie.

Od chwili wdrożenia rozwiązania Empik monitoruje wskaźnik NPS, który odzwierciedla poziom ich zadowolenia z usługi. Wyniki jasno dowodzą, że klienci wolą otrzymywać w salonie zamówione produkty bezpośrednio do ręki – bez zbędnych kartonów.