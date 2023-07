Fala upałów w Polsce. Publikujemy ranking klimatyzatorów przenośnych

Większość modeli klimatyzatorów przenośnych ma wbudowany timer, dzięki czemu działają tylko wtedy, gdy korzystamy z pomieszczenia. Nie marnujemy wówczas energii i ograniczamy koszty. Ta sama jednostka, która chłodzi pokój w ciągu dnia, może również chłodzić sypialnię w nocy. Klimatyzatory można bowiem przenosić, ale z pewnymi ograniczeniami: większość musi odprowadzać gorące powietrze przez okno - czytamy na stronie expertreviews.co.uk.

Expert Reviews przeprowadził testy i wytypował najlepsze przenośne klimatyzatory w 2023 roku:

Amcor SF8000E: najlepszy tani przenośny klimatyzator

Amcor SF8000E sprawdza się, jeśli użytkownik chce ochłodzić mały salon, domowe biuro lub sypialnię. Jest jednym z najmniejszych i najtańszych klimatyzatorów przenośnych. Przy wymiarach 345 x 870 x 378 mm jest stosunkowo niewielki, ale nadal może wydmuchiwać chłodne powietrze obniżając temperaturę w małych pomieszczeniach do 18 mkw. - diagnozują testerzy. Dzięki wadze ok. 20 kg i kółkom łatwo go przemieścić w dowolne miejsce, chociaż ograniczeniem jest wąż o długości 21,1 m do wydmuchiwania gorącego powietrza na zewnątrz.

Niska wydajność wyklucza stosowanie urządzenia w większych pomieszczeniach, nie mówiąc już o otwartych przestrzeniach mieszkalnych, ale na potrzeby przeciętnego salonu lub sypialni powinien być wystarczająco sprawny - stwierdzają testerzy. Jak dodają, można sterować nim za pomocą zamontowanych u góry dotykowych elementów sterujących lub pilota, a także 24-godzinnego zegara. Jedynym problemem jest to, że większość użytkowników opisuje go jako „dość hałaśliwy”. „Możesz więc nie chcieć zostawić tego urządzenia uruchomionego na noc” – zaznaczają eksperci.

Dane techniczne. Funkcje: prąd przemienny, osuszacz, wentylator. Klasa energetyczna: A. Maksymalny hałas: 64 dB. Dodatkowe funkcje: pilot zdalnego sterowania, timer, wentylator dwubiegowy. Długość węża: 1,5 m. Wymiary: 345 x 870 x 378 mm. Waga: 21 kg.

Na brytyjskiej stronie Amazon Amcor SF8000E kosztuje 349,99 funtów brytyjskich, czyli w przeliczeniu ok. 1809 zł.

AEG ChillFlex Pro AXP26U339CW: wysokiej jakości przenośny klimatyzator do większych pomieszczeń

Kompaktowy AEG łączy opływowy wygląd i wysoką jakość wykonania z efektywnym, energooszczędnym chłodzeniem, tworząc jeden z najlepszych klimatyzatorów przenośnych na rynku – ocenia Expert Reviews. Dzięki wydajności chłodniczej może obsługiwać pomieszczenia o kubaturze do 18 m sześc. i nadal ma klasę energetyczną A. Jest stosunkowo głośny na najwyższym z trzech ustawień wentylatora, ale cichy, gdy poziom ustawienia jest najniższy. Radzi sobie z szybkim obniżaniem temperatury. Wykorzystuje R290 jako czynnik chłodniczy, dzięki czemu jest bardziej przyjazny dla środowiska niż niektóre tanie klimatyzatory. Działa również jako wentylator, grzejnik i osuszacz, zbierając 1,2 litra wody na godzinę do zbiornika.

„Jest łatwy w użyciu. Dzięki zamontowanym u góry elementom sterującym albo dołączonemu pilotowi można szybko ustawić żądaną temperaturę lub timer włączania i wyłączania urządzenia. Wszelkie problemy są w większości praktyczne, np. wąż jest zbyt krótki” - wydają ocenę testerzy.

Dane techniczne. Funkcje: prąd przemienny, osuszacz, grzałka, wentylator. Klasa energetyczna: A. Hałas: 64 dB. Funkcje: pilot zdalnego sterowania, timer, trzybiegowy wentylator, pompa ciepła. Długość węża: 1,5 m. Wymiary: 705 x 472 x 383 mm. Waga: 31-34k g.

AEG ChillFlex Pro AXP26U339CW ma cenę na stronie johnlewis.com 579,99 funtów brytyjskich, czyli ok. 2988 zł. W Polsce poprzedni model AEG AXP26U338CW kosztuje 1661 zł.

DeLonghi Pinguino PAC EL112: najlepszy przenośny klimatyzator pod względem funkcji

Klimatyzator jest bogaty w funkcje, sprawdza się w nieco większych pomieszczeniach. Ma wagę 33 kg i dzięki dostarczonemu zestawowi okiennemu (z panelem do przykrycia mniejszych lub większych okien) najlepiej nadaje się do montażu na stałe.

Jest łatwy w użyciu: wystarczy go tylko ustawić na określony poziom temperatury. Czujniki monitorują i regulują temperaturę i wilgotność. Można sterować nim pilotem, a także podłączyć go do sieci Wi-Fi i korzystać z aplikacji Comfort DeLonghi.

„Efektywnie obniża temperaturę w pomieszczeniu z 25°C do 21°C w ciągu pół godziny i do 20°C przez kolejne 30 minut, po czym utrzymuje stałą temperaturę przez kolejną godzinę. Jednak wszelkie stwierdzenia o cichym funkcjonowaniu należy traktować z przymrużeniem oka. Poziom hałasu osiągnął 52 dB, spadając do 46 dB po ustabilizowaniu się temperatury. Zużycie energii może również osiągnąć od 620 do 820 W, gdy urządzenie ciężko pracuje. Nie jest to najtańszy klimatyzator, ale jeśli wymagasz silnego chłodzenia, jest dokładnie tym, czego potrzebujesz” – czytamy w opinii.

Dane techniczne. Funkcje: prąd przemienny, osuszacz, wentylator. Klasa energetyczna: A+. Maksymalny hałas: 63 dB. Funkcje: pilot zdalnego sterowania, timer, trzybiegowy wentylator, tryb myEcoReal, Wi-Fi i aplikacja DeLonghi Comfort. Długość węża: 1,2 m. Wymiary: 450 x 410 x 750 mm. Waga: 33 kg.

W Polsce na stronie DeLonghi klimatyzator widnieje z ceną 3499 zł.

DeLonghi Pinguino PAC EX130CST: najlepszy przenośny klimatyzator do średnich pomieszczeń

Dzięki znacznie większej wydajności tego modelu DeLonghi, urządzenie jest przystosowane do obsługi pomieszczeń o kubaturze do 120 m sześc. i większych. W trakcie testów obniżył temperaturę pomieszczenia z 25 °C do 20,5 °C w ciągu pół godziny, a następnie utrzymywał temperaturę 20 °C przez resztę dwugodzinnego okresu testowego. „Nie było problemu z utrzymaniem temperatury na tym poziomie, jednak próby obniżenia jej do 18°C nie były już tak udane: jest w zasięgu termostatu, ale wydaje się być poza strefą komfortu” – zaznaczono w ocenie.

Jak podkreślono, Pinguino obsługuje technologię myEcoReal firmy DeLonghi, aby utrzymać temperaturę i wilgotność na ustalonym poziomie, jednocześnie zmniejszając zużycie energii i hałas. Jest to jednak nadal dość hałaśliwa jednostka, emitująca około 52 dB podczas chłodzenia i ponad 46 dB podczas pracy wentylatora na najniższym ustawieniu. „Prawdopodobnie nie będziesz chciał go włączać, jeśli usiłujesz zasnąć w nocy” - skonstatowano.

Dane techniczne. Funkcje: prąd przemienny, osuszacz, wentylator. Klasa energetyczna: A ++. Maksymalny hałas: 64 dB. Funkcje: pilot zdalnego sterowania, timer, trzybiegowy wentylator, tryb myEcoReal, Wi-Fi i aplikacja DeLonghi Comfort. Długość węża: 1,2 m. Wymiary: 445 x 390 x 805 mm. Waga: 32 kg.

Na stronie DeLonghi klimatyzator można kupić w Polsce za 3599 zł.

Na co zwracać uwagę przy zakupie przenośnego klimatyzatora?

Waga, rozmiar i wygoda mają znaczenie. Jeśli urządzenie jest zbyt duże, zbyt ciężkie, zbyt trudne do skonfigurowania, możesz unikać jego używania. Należy zrównoważyć potrzebną moc chłodzenia z tym, jak duży i natrętny może być klimatyzator.

Ustawienie to kolejna rzecz. Klimatyzator musi odprowadzać gorące powietrze przez okno, jeśli nie jest to możliwe, trzeba stworzyć otwór wentylacyjny. Większość urządzeń jest dostarczana z zestawem do mocowania w oknach. Chociaż możesz improwizować z płytą pilśniową, warto sprawdzić, jakie opcje są dostępne w tym zakresie dla wybranego urządzenia – zalecają eksperci.

Gdy powietrze się ochładza, skrapla się wilgoć. Niektóre urządzenia mogą odprowadzać ją na zewnątrz. Warto szukać modelu, w którym jest ona gromadzona w wewnętrznym zbiorniku.

Wszystkie klimatyzatory zawierają sprężarkę i jeden wentylator, a w przypadku większych urządzeń kilka wentylatorów, które generują hałas. Jego poziom podawany jest w instrukcji.

Urządzenia klimatyzacyjne wiążą się z kosztami środowiskowymi. Można je zmniejszyć wybierając energooszczędny model A ++. Niektórzy producenci zwiększają również ekologiczne walory, stosując gazy chłodnicze, jak R290, które mają mniejszy negatywny wpływ na środowisko i nie wytwarzają gazów cieplarnianych.