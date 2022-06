Festiwal Polska od Kuchni - Kaufland zaprasza do Chełmna

W niedzielnym programie przewidziane są m.in. rywalizacje Kół Gospodyń Wiejskich, wybory Miss Wdzięku oraz koncert zespołu Horyzonty. Gościem festiwalu i pokazu kulinarnego połączonego z degustacją będzie autorytet kulinarny – Kuba Steuermark. Chętnych do skosztowania przysmaków przygotowanych na bazie regionalnych produktów sieć zaprasza m.in. do stoiska Kaufland Polska. Odwiedzający będą mogli poznać artykuły marki dostępnej tylko w sklepach Kaufland – K-Stąd Takie Dobre, która obejmuje produkty od lokalnych dostawców, w tym m.in. racuchy, ciasta, pierogi, smalec. Na scenie głównej Kaufland przeprowadzi konkurs sprawdzający wiedzę o sieci oraz specjałach regionalnych, w którym do wygrania będzie sprzęt AGD. Dla dzieci z kolei przeznaczona jest strefa eko, gdzie najmłodsi będą mogli wziąć udział w warsztatach i konkursie plastycznym.

Festiwal „Polska od Kuchni” ma charakter ogólnopolski. W 16 województwach uczestnicy mają okazję dokładnie poznać bogactwo kulinarne i kulturalne poszczególnych regionów. Wstęp na festiwal jest bezpłatny, a atrakcje przewidziane są w godzinach 11-19.