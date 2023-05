Focus Park sprzedaje własne karty podarunkowe

- Karta Podarunkowa Focus Park to skuteczny sposób wspierania naszych najemców, ale przede wszystkim to ogromne ułatwienie dla wszystkich klientów. Kartą można płacić w ponad 60 sklepach i punktach usługowych na terenie centrum. Kartę zasilić można wybraną kwotą od 50 do aż 4 000 zł – mówi Sonia Kostecka, dyrektor Centrum Handlowego FOCUS PARK w Rybniku.

Jak kupić kartę podarunkową Focus Park

Kartę Podarunkową Focus Park można kupić za pośrednictwem dwóch kanałów sprzedaży.

Kartę podarunkową Focus Park można kupić w giftomacie, fot. mat. pras.

Pierwszym z nich jest Giftomat – samoobsługowe urządzenie, które zostało na stałe zamontowane w pasażu galerii. To nowoczesne, hybrydowe urządzenie z ekranem dotykowym i prostą w obsłudze, intuicyjną aplikacją. Płatność za karty podarunkowe uregulować można za pomocą karty kredytowej lub debetowej a wartość doładowania może wynieść od 50 zł do 1000 zł. Karta może być używana wielokrotnie do wyczerpania limitu środków, a klienci mogą w każdej chwili sprawdzić stan swojego konta, skanując kod QR znajdujący się na odwrocie karty.

Drugim kanałem sprzedaży jest dedykowana strona internetowa: www.focuspark.pl/karta-podarunkowa. Wartość doładowania karty, po wcześniejszej rejestracji konta i wykonaniu przelewu bankowego, może wynieść od 50 zł do 4 000 zł. Karta zakupiona online, wysyłana jest na adres podany w formularzu.

Karty Podarunkowe Focus Park to rozwiązanie przyjazne klientom oraz środowisku – zgodnie z zieloną polityką centrum, karty zostały wykonane z trwałej, ekologicznej tektury.