Gadżety dla psów i kotów w Netto

W Netto gadżety dla psów dostępne są już za kilkanaście złotych. Zabawkę wydającą dźwięk można kupić za 15 zł za sztukę, a do wyboru są aż trzy rodzaje. Opiekunowie psów szukający gryzaka, który czyści zęby podczas jedzenia przysmaków, mogą znaleźć w Netto gryzak dla psa w cenie 19 zł za sztukę (do wyboru dwa kolory). Wieczorne spacery ułatwi automatyczna smycz dla psa z oświetleniem LED za 49 zł za sztukę, z wbudowaną latarką i wygodnym uchwytem.

Szeroka oferta zabawek dla zwierząt to również artykuły dla kotów. Ceny tych gadżetów w Netto zaczynają się już od 10 zł (np. piłeczka na wzór kłębka włóczki lub zabawka na sznurku, z wygodnym haczykiem). W ofercie jest również mata do zabawy za 39 zł o wymiarach 45 x 45 x 34 cm, o składanej konstrukcji ułatwiającej przechowywanie. Mruczący pupile mogą bawić się także w tunelu – dostępnym w Netto za 25 zł.

Kartonowy drapak dla kota Netto, fot. mat. pras.

Na drzemkę

Mniejsze zwierzaki mogą zrelaksować się w sześciennej budce o wymiarach 30 x 30 x 30 cm, a także w okrągłym legowisku o średnicy 50 cm – oba produkty wykończone materiałem z kwiatowym wzorem – dostępne są za 49 zł. Drzemce sprzyja także mata dla zwierząt o wymiarach 70 x 50 cm za 39 zł za sztukę – antypoślizgowy spód zapobiegnie przesuwaniu się jej po podłodze.

Gadżety dla psów i kotów w Netto, fot. mat. pras.

Koty mogą naostrzyć pazury korzystając z drapaków. W Netto dostępne są dwa rodzaje: kartonowy drapak dla kota za 19 zł (wym. 45,5 x 25,5 x 4 cm), a także drapak dla kota za 29 zł (wym. 30 x 13 x 15 cm), który jest produktem ekologicznym, przyjaznym dla środowiska.

Porządek każdego dnia

Od 20 kwietnia na klientów sieci czekają też produkty marki Beldray. Do usuwania sierści z trudno dostępnych miejsc przyda się kostka do zbierania sierści za 19 zł za sztukę, zakończona specjalnymi wypustkami, a także gumowa szczotka do sierści za 29 zł, z teleskopowym kijem o długości 1,2 m. Włosy, kłaczki, a także kurz, można usunąć dzięki żelowej rolce do czyszczenia w cenie 19 zł, którą wystarczy opłukać po użyciu.

Żelowa rolka do czyszczenia Netto, fot. mat. pras.

Akcesoria i gadżety zarówno dla pupili, jak i dla domu, dostępne są w sklepach Netto w dniach od 20 do 26 kwietnia (czwartek-środa). Warto wybrać się do najbliższego dyskontu i przy okazji codziennych zakupów włożyć do koszyka także drobiazg dla czworonożnego domownika.