Galeria Jurajska uruchomiła dwie bezpłatne linie autobusowe

Pierwsza z linii poprowadzona jest w obie strony na trasie Olsztyn – Częstochowa przez Srocko- Olsztyn. Autobus zatrzymuje się na 20 przystankach. Druga linia, również poruszająca się w obie strony, obejmuje odcinek Poczesna – Częstochowa przez Wrzosowa – Poczesna. Na trasie znajduje się łącznie aż 28 przystanków.

Jak informuje centrum handlowe, obie linie specjalnie oznaczone jako „Jurajska Bus” działać będą do 30 kwietnia. Każdy z nowoczesnych autobusów jest w stanie pomieścić blisko 90 osób. Dodatkowo, jeden z pojazdów, który rotacyjnie wyjeżdża na ustanowione trasy, jest niskopokładowy i przystosowany do potrzeb m.in. osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Remont na DK1 w Częstochowie

– Trwający w Częstochowie remont DK1 i towarzyszące mu stale korki oraz objazdy i zmiany w organizacji ruchu są dziś dla wielu osób przeszkodą, aby swobodnie dojechać na zakupy do Galerii Jurajskiej. Dwie nowe, bezpłatne linie, które wprowadzamy, mają za zadanie pokonać tę przeszkodę, a co za tym idzie ułatwić mieszkańcom miasta i okolic szybszy oraz wygodny dojazd do centrum handlowego, zwłaszcza w okresie wzmożonych zakupów przedświątecznych i przygotowań do majówki – mówi Anna Borecka, zastępca dyrektora Galerii Jurajskiej.

I dodaje: – Trasy „Jurajska Bus” tak ustanowiliśmy, aby objęły one te części miasta, gminy i powiatu, z których z racji robót i objazdów obecnie najtrudniej jest dojechać do Jurajskiej. Dlatego też oprócz ścisłego centrum Częstochowy, autobusy wyjechały w kierunku Poczesnej, Wrzosowej, Olsztyna i Srocka. Samo udogodnienie, póki co, ma charakter pilotażowy i po analizie podejmiemy decyzję, czy wprowadzamy je na dłużej. Jesteśmy jednak przekonani, że bezpłatne autobusy, które sprawnie poruszają się po mieście, spotkają się z dużym zainteresowaniem i będą atrakcyjną alternatywą – dodaje.

Każdy z pojazdów każdego dnia będzie miał zaplanowane łącznie po 6 kursów w obie strony na wyznaczonych przez Jurajską trasach. – Niestety zmiany w organizacji ruchu w Częstochowie towarzyszyć będą nam jeszcze przez pewien czas. Dzięki autobusom będzie można jednak sprawniej, bez narażania się na straty czasu związane z utrudnieniami, dojechać do Jurajskiej. Tym bardziej, że na tych odcinkach, gdzie to możliwe, trasa prowadzić będzie się po buspasach, omijając korki – mówi Anna Borecka.